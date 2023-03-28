"Влаштує Мінськ-3 або Стамбул-1": Путін хоче умовити Ердогана вплинути на Зеленського - росЗМІ

Російський диктатор хоче перейти до переговорів "на адекватних умовах". Путіну потрібна заморозка військових дій, щоб заповнити сили і продовжити війну.

​Путін планує поїхати до Туреччини на зустріч з Ердоганом / Фото kremlin.ru, ОП ​

Президент країни-агресора Володимир Путін найближчим часом планує відвідати Туреччину. Зараз триває активна підготовка візиту. Під час переговорів з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом кремлівський диктатор планує обговорити війну в Україні.

Як пише Telegram-канал Генерал СВР, Путін хоче умовити Ердогана вплинути на президента України Зеленського перейти до переговорів "на адекватних умовах".

"Прологом до переговорів повинна стати заморозка конфлікту. Російського президента цілком влаштує будь-який Мінськ-3 або Стамбул-1, аби було зафіксовано перемир'я, і російським військам дали можливість "прийти в себе" і заповнити прогалини силах і засобах для подальших бойових дій", - йдеться у повідомленні.

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За даними каналу, є ще низка другорядних питань, які Путін готовий обговорити і запропонувати рішення Ердогану. Зокрема, це "тиск на Вірменію і зняття напруженості на кордоні Азербайджану з Іраном".

"Але "заморозити" фронт в Україні Путіну необхідно в першу чергу, заради цього він готовий ризикнути та залишити межі Росії під гарантії Ердогана після видачі ордера на арешт Міжнародним кримінальним судом", - йдеться у повідомленні.

На каналі зазначають, що, оскільки "Путін не отримав від Китаю довгоочікуваної військової та політичної допомоги, останньою ставкою надії для Путіна є Туреччина".

Візит Сі Цзіньпіна до РФ

Глава КНР Сі Цзіньпін 20 березня прибув до Москви, столицю країни-окупанта і агресора РФ.

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, під час зустрічі з главою Кремля Сі Цзіньпін назвав Путіна "дорогим другом", а також висловив переконання, що росіяни підтримають свого диктатора на президентських виборах у 2024 році.

21 березня за підсумками зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіна був підписаний договір. Також сторони зробили заяву про війну в Україні.

Під час великої пресконференції президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

28 березня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував імовірність переговорів Зеленського з Сі Цзіньпіном.

"Є пропозиція України переговорити, тому що безпосередньо президент Зеленський спілкується з усіма глобальними лідерами для того, щоб пояснити природу війни та позицію України з приводу фіналу цієї війни, правильний фінал війни", — сказав він.

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