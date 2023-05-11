За три дні до виборів Туреччини Ердоган суттєво програє головному опоненту

Президент Туреччини суттєво відстає від свого головного суперника Кемаля Киличдароглу.

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На виборах президента Туреччини Ердоган програє / колаж Главред: фото: Вікіпедія, rbc.ua

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відстає від свого головного суперника Кемаля Киличдароглу на понад п'ять процентних пунктів напередодні президентських виборів, які відбудуться в неділю.

Згідно опитування, яке провелиав четвер компанія Konda, Ердогана підтримують 43,7%, а Киличдароглу – 49,3%. Така ситуація означає, що переможця визначить другий тур, який має відбутися 28 травня, пише агентство Reuters.

Отримані соціологічні дані посилили враження, що Ердоган зіштовхнувся із найсерйознішим викликом за весь час свого двадцятирічного правління.

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Ці дані здебільшого збіглися з результатами деяких інших опитувань, у яких Киличдароглу, кандидат від головного опозиційного альянсу, випереджав Ердогана.

"Станом на сьогодні існує ймовірність проведення другого туру президентських виборів. Але якщо тенденція зміни голосів, яка спостерігається минулого тижня, збережеться, існує також ймовірність того, що вибори закінчаться на користь Кемаля Кілічдароглу в першому турі", – розповіли аналітики Konda.

За інфрмацією опитування, яке провели 6-7 травня, ще один кандидат Сінан Оган отримав підтримку 4,8% виборців, а Мухаррема Інче - 2,2%. Konda стверджує, що більшість їхніх виборців схиляються до голосування за Киличдароглу, лідера основної опозиційної Республіканської народної партії (CHP).

Ердоган та війна в Україні

Нагадаємо, що після зустрічі з Путіним в Ердогана зганьбилися заявою щодо війни. Представник президента Туреччини зазначив, що для України війна нібито не завершиться "отриманням будь-яких позиційних виграшів".

Президент Туреччини зідзвонився з Путіним через війну і заговорив про переговори з Україною. Зазначив, що Анкара надає значення якнайшвидшому припиненню бойових дій між РФ і Україною шляхом переговорів.

Раніше Ердоган заявив про те, що війна між Україною і Росією повинна бути закінчена шляхом дипломатії.

На його думку, нещодавня "зернова угода" спрацювала та обмін полоненими між ЗСУ та російськими окупантами довели реалістичність дипломатичного варіанту закінчення війни.

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