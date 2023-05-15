Вибори 2023: жоден із кандидатів в президенти Туреччини не набирає 50%

14 травня у Туреччині відбулися вибори президента. Наразі лідирує чинний президент Реджеп Тайїп Ердоган.

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У Туреччині підраховують голоси виборців / колаж Главред: фото: Вікіпедія

У неділю, 14 травня, відбулись вибори президента Туреччини. Виборчі дільниці зачинились о 17:00, триває підрахунок голосів.

За останньою інформацією лідирує чинний президент Реджеп Тайїп Ердоган з результатом 49.41%. Його основний опонент Кемаль Киличдароглу набирає 44.96%. За представника правого Альянсу предків Сінана Огана віддали голоси 5.20% виборців.

Явка на виборах склала 88.84%, повідомляє агентство Anadolu, яке отримує дані Вищої виборчої ради в онлайн-режимі. Вже відкрито 99,31% урн.

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У разі, якщо жоден з кандидатів не набере сьогодні 50% плюс один голос, то 28 травня відбудеться другий тур президентських виборів.

Виборчі дільниці закрилися о 17 годині неділі, 14 травня, а о 18:30 зняли заборону на публікацію результатів обробки голосів – хоча спершу планувалося, що вона діятиме аж до 21:00.

Дивіться відео про те, як відбували вибори у Туреччині:

Ердоган і Киличдароглу прокоментували результати першого туру

Реджеп Таїп Ердоган заявив, що попередні результати голосування президентських і парламентських демонструють великий відрив Партії справедливості та розвитку та її кандидата від інших політичних сил країни, передає Anadolu.

"Переможцем на виборах незалежно від показників стала Туреччина та її народ. Голосування 14 травня стало одним із найрекордніших за явкою в історії виборчих процесів нашої країни. Протягом усієї політичної кар'єри, ми виявляли повагу до волі народу. Висловлюємо повагу до думки виборців і на поточних виборах та всіх наступних", – зазначив Ердоган.

У свою чергу лідер опозиційної Республіканської народної партії та кандидат від об'єднаних сил опозиції Кемаль Киличдароглу заявив, що впевнений у своїй перемозі у другому турі.

"Дані продовжують надходити просто зараз. Якщо наш народ скаже: "другий тур", ми це приймаємо. Ми обов'язково виграємо ці вибори у другому турі. Це всі побачать", – наводить слова Киличдароглу телеканал NTV.

Нагадаємо, що за три дні до виборів Туреччини Ердоган суттєво програє головному опоненту. Ердоган зіштовхнувся із найсерйознішим викликом за весь час свого двадцятирічного правління.

Раніше повідомляли, що у президента Туреччини Ердогана стався інфаркт. Як повідомляли турецькі ЗМІ, президент нібито госпіталізований у важкому стані.

Однак турецька влада спростувала чутки про інфаркт у Ердогана. Зазначили, що у лідера держави діагностували легку застуду.

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