Ердоган анонсував зустріч з Путіним наприкінці квітня

Кремлівський диктатор Володимир Путін може приїхати Туреччину 27 квітня, щоб взяти участь у відкритті атомної електростанції Аккую, яку будував Росатом.

Ердоган і Путін можуть провести зустріч 27 квітня / Фото: сайт Кремля

Наприкінці квітня може відбутися зустріч турецького президента Реджепа Ердогана та глави країни-агресора Володимира Путіна. Кремлівський диктатор може приїхати Туреччину 27 квітня, щоб взяти участь у відкритті атомної електростанції Аккую, яку будував Росатом.

"Путін може прилетіти до Туреччини 27 квітня на церемонію відкриття (АЕС, - ред.) або взяти участь у церемонії в режимі онлайн", - сказав Ердоган в інтерв'ю телеканалу ATV.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року стало відомо про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та передачі дітей з окупованих територій України до РФ.

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Туреччина не ратифікувала Римський статут, а тому не визнає рішення Міжнародного кримінального суду. У разі візиту Володимира Путіна турецькі правоохоронці не будуть зобов'язані виконувати рішення МКС щодо арешту російського президента.

Як повідомляв Главред, Російський Telegram-канал Генерал СВР писав, що в РФ готують візит Путіна до Туреччини. Під час переговорів з турецьким лідером Путін планує обговорити війну в Україні, а саме - умовити Ердогана вплинути на президента України Зеленського перейти до переговорів "на адекватних умовах".

"Прологом до переговорів повинна стати заморозка конфлікту. Російського президента цілком влаштує Мінськ-3 або Стамбул-1, аби було зафіксовано перемир'я, і російським військам дали можливість "прийти в себе" і заповнити прогалини силах і засобах для подальших бойових дій", - писали на каналі.

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