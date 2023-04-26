"Стан важкий": у президента Туреччини Ердогана стався інфаркт - ЗМІ

У Туреччині 26 квітня скасували всі мітинги на підтримку Ердогана, зараз президент госпіталізований, пишуть ЗМІ.

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Ердоган / фото president.gov.ua, колаж Главред

У президента Туреччини Реджепа Ердогана стався інфаркт міокарда. Як повідомляють турецькі ЗМІ, президент нібито госпіталізований у важкому стані.

За даними AVAZTÜRK, Ердогану раптово стало погано під час прямого ефіру телеканалу Ulke TV, через що довелося перервати трансляцію.

"Вчора під час інтерв'ю на одному з місцевих каналів політик раптово відчув запаморочення і ледь не втратив свідомість. Оператор швидко перевів камеру на ведучого, після чого ефір миттєво перервали і дали рекламу. Приблизно через 20 хвилин трансляцію відновили. Під час фонового аудіозапису надійшла інформація, що в прямому ефірі у Ердогана стався серцевий напад", - йдеться в повідомленні.

відео дня

У Туреччині 26 квітня скасували мітинги на його підтримку.

"Зараз президент госпіталізований, стан важкий", - йдеться в повідомленні.

Вибори в Туреччині

Відзначимо, 14 травня в Туреччині повинні пройти вибори президента. Чинний президент Реджеп Таїп Ердоган вже офіційно став кандидатом на пост глави держави.

Раніше Ердоган заявив, що Туреччина готова внести потужний дипломатичний внесок у встановлення міцного миру між Росією і Україною.

"Туреччина готова внести потужний дипломатичний внесок у встановлення міцного миру між Росією і Україною, а також взяти на себе завдання сприяти вирішенню конфлікту і бути посередником у цьому процесі", - йдеться в повідомленні.

Дивіться відео про те, що чекати Україні від виборів у Туреччині.

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