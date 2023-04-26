"Стан важкий": у президента Туреччини Ердогана стався інфаркт - ЗМІ

У президента Туреччини Реджепа Ердогана стався інфаркт міокарда. Як повідомляють турецькі ЗМІ, президент нібито госпіталізований у важкому стані.
За даними AVAZTÜRK, Ердогану раптово стало погано під час прямого ефіру телеканалу Ulke TV, через що довелося перервати трансляцію.
"Вчора під час інтерв'ю на одному з місцевих каналів політик раптово відчув запаморочення і ледь не втратив свідомість. Оператор швидко перевів камеру на ведучого, після чого ефір миттєво перервали і дали рекламу. Приблизно через 20 хвилин трансляцію відновили. Під час фонового аудіозапису надійшла інформація, що в прямому ефірі у Ердогана стався серцевий напад", - йдеться в повідомленні.
У Туреччині 26 квітня скасували мітинги на його підтримку.
"Зараз президент госпіталізований, стан важкий", - йдеться в повідомленні.
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Вибори в Туреччині
Відзначимо, 14 травня в Туреччині повинні пройти вибори президента. Чинний президент Реджеп Таїп Ердоган вже офіційно став кандидатом на пост глави держави.
Раніше Ердоган заявив, що Туреччина готова внести потужний дипломатичний внесок у встановлення міцного миру між Росією і Україною.
"Туреччина готова внести потужний дипломатичний внесок у встановлення міцного миру між Росією і Україною, а також взяти на себе завдання сприяти вирішенню конфлікту і бути посередником у цьому процесі", - йдеться в повідомленні.
Дивіться відео про те, що чекати Україні від виборів у Туреччині.
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