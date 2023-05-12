"Еліти" в Росії на параді 9 травня боялися удару ЗСУ з повітря і в тривозі "зажурилися" – ЗМІ

Верхівка країни-агресора Росії більше не чекає на перемогу окупантів над Україною і побоюється ядерного удару, розповіли російські опозиційні журналісти.

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У російських "еліт" 9 травня не було відчуття Дня перемоги, вони боялися удару по Москві / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Так звані "еліти" країни-окупанта Росії 9 травня на параді на Червоній площі в Москві не лишало почуття тривоги і зневіри. На самому заході їм було "безрадісно", оскільки вони побоювалися удару безпілотника ЗСУ. У самій кремлівській верхівці вже практично не вірять в, мовляв, "перемогу" над Україною.

Опозиційне видання Верстка з посиланням на неназваних російських депутатів з "оточення Кремля" пише, що представники верхівки стали "помітно тривожніше" і "взагалі зажурилися". За словами співрозмовника, на параді 9 травня їм було "безрадісно".

"Мав бути День Перемоги, а перемога не відчувалася. Раніше у тебе над головою літали літаки на репетицію параду, і ти пишався. Зараз смикаєшся - як би не ворожий безпілотник", - сказав один зі співрозмовників, згадавши про атаку невідомого БПЛА на Кремль.

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Також вказується, що "еліти" трохи "підкосила" і новина про "замах" на російського пропагандиста і бойовика Захара Прилєпіна. У такій ситуації багатьом хотілося не святкувати, а скоріше повернутися додому.

Крім того, кремлівських діячів засмутило ще й відеозвернення ватажка бойовиків ПВК Вагнера Пригожина до Міноборони

"Він ще ... виліз, його тільки не вистачало", - сказав співрозмовник.

Інший співрозмовник журналістів, "наближений до кремлівської адміністрації", сказав, що "еліти" в РФ вже особливо і не чекають перемоги Москви в розв'язаній проти України війні.

"Розмиті можливості: тепер боїшся навіть про найстрашніше (ядерний удар, - ред. Верстки) говорити, що його точно не буде. І нічого, розумієте, нічого немає, що обіцяло б близьку перемогу, давало б надію", - поскаржився він.

Парад на Червоній площі 9 травня

У столиці країни-окупанта Росії Москві 9 травня влада провела так званий "парад перемоги". Він тривав всього 45 хвилин і став одним з найкоротших парадів в історії РФ.

Російський директор Володимир Путін протягом 10 хвилин виступив зі своєю звичною пропагандою, в якій звинуватив у всіх бідах Україну і Захід. У західному світі йому привидівся, мовляв,"нацизм", а легітимну українську владу Путін назвав нібито "злочинним режимом". Також Путін розмріявся про "перемогу".

Авіації на "параді" не було, оскільки Кремль, ймовірно, побоювався ударів з повітря. Також не було танків, крім старого музейного Т-34 40-х років ХХ століття.

Виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко в інтерв'ю Главреду сказав, що Володимир Путін на параді 9 травня в Москві виглядав слабким і фактично показав свій страх перед Україною. За його словами, Путін, схоже, цього дня боявся і удару невідомих БПЛА по Москві.

В Інституті вивчення війни вважають, що Путін 9 травня на Красній площі виголосив промову, за допомогою якої хотів переконати своє населення в тому, що Москва нібито "успішно протистоїть Заходу". Директор РФ готує російське суспільство до затяжної війни.

Дивіться відео про те, як Кремль міг підвезти двійника Путіна на парад 9 травня в Москві

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