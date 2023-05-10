"9 травня перестало існувати ": під час параду у Москві відбувся остаточний кінець СРСР - експерт

Денисенко підкреслив, що промова Путіна під час параду була дуже блідою та примітивною. У ній чітко спостерігався дефіцит ідей.

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Денисенко заявив, що під час параду у Москві відбувся остаточний кінець СРСР / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

У країні-агресорці Росії на параді з нагоди Дня Перемоги була абсолютна відсутність будь-якої новітньої техніки. З важкої техніки можна було побачити лише "Ярс", "Іскандер" та С-400. Це свідчить про те, що у загарбників не вистачає техніки навіть для того, щоб демонструвати її на парадах. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.

"Дуже цікаво, що зараз усі російські "ура-патріоти" починають відпрацьовувати один "темник", який полягає у тому, що, мовляв, добре, що техніку з фронту не зняли. Але це заяви виключно для дурнів, бо це доводить, що у РФ де-факто немає можливості навіть на парад виставити десяток сучасних танків та іншого сучасного обладнання. І це, звичайно, великий плюс для нас", - зазначив Денисенко.

Також він прокоментував промову російського диктатора Володимира Путіна. За словами експерта, промова була дуже блідою та примітивною. У ній чітко спостерігався дефіцит ідей.

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"Путін повторив усі мантри, які ми чули протягом останнього року. Але найважливіше, що багато людей чекали, що він зробить заяву про цілі "СВО", куди вона рухається та що для РФ і для Путіна буде перемогою. Але він зайняв традиційну для себе позицію – позицію очікування людини, у якої безліч часу. Тобто він взагалі нічого не сказав і не дав відповіді на ті ключові питання, які зараз постали перед російським суспільством. Окремо слід звернути увагу на те, як мало було приділено уваги тим, хто зараз воює в "СВО". Тобто по суті ця історія з переляком щодо "Бессмертного полка" була зашита і в його промові", - підкреслив Денисенко.

"Якщо говорити безпосередньо про антураж, то тільки лінивий не згадав про те, що керівники Центральної Азії, Вірменії та Білорусі були живим щитом для Путіна, який боявся невідомих безпілотників, які можуть вдарити по Москві. Але не менш важливо, що фактично відбулася десакралізація 9 травня як такого. Адже для усього пострадянського простору (не для росіян) 9 травня від сьогодні перестало існувати у вигляді обʼєднуючого фактору. Тобто ми можемо говорити, що під час параду відбувся остаточний кінець Радянського Союзу", - додав виконавчий директор Українського інституту майбутнього.

Хто такий Вадим Денисенко? Денисенко Вадим Ігорович (нар. 7 квітня 1974, Київ) — виконавчий директор Українського інституту майбутнього, журналіст, бізнесмен, народний депутат України VIII скликання, повідомляє Uifuture.org.

Як пройшов парад на 9 травня у Москві

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін на параді 9 травня на Красній площі в Москві виступив зі своєю звичною пропагандистською програмою – звинуватив у всіх бідах Україну, західний світ і розмріявся про, мовляв, "перемоги" російських окупантів. Тим часом низка подій, які відбувалися під час заходу, виглядали дивно – то Шойгу хитався у машині, то був помічений охоронець Путіна, який ніс валізку за диктатором.

Тим часом у мережі саркастично показали, яким має бути парад в Москві на 9 травня. Користувачі висміяли "побєдобєсіє" у Росії і запропонували свою версію того, як повинен відбуватися парад. Мережа вибухнула мемами.

Радник глави ОП Михайло Подоляк прокоментував проведення "параду перемоги" в Москві 9 травня – наступного ранку після влаштованого окупантами РФ ракетного обстрілу України. Він наголосив, що Путін разом з деякими главами колишніх радянських республік є "співучасником і спостерігачем на трибунах лицемірства". Представник ОП нагадав про те, що раніше РФ вдарила по мирних жителях України 25 крилатими ракетами.

Дивіться відео про те, як пройшов найганебніший парад перемоги за всю історію РФ:

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