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Колишня дружина Путіна терміново продає вілли та особняки в Європі - Politico

4 лютого 2023, 18:21
Як стверджують журналісти американського видання Politico, у Путіна і його колишньої дружини залишилося багато спільної нерухомості елітного класу.
Путін, Дружина
У Путіна і його колишньої багато елітних особняків і Вілл в Європі-журналісти / колаж фото ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Побоюючись міжнародних санкцій після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну колишня дружина російського диктатора Володимира Путіна, Людмила Очеретна, почала продавати елітну нерухомість на Заході. Про це йдеться в статті-розслідуванні, яку провели журналісти американського видання Politico.

Офіційно Путін розлучився з дружиною Людмилою в 2013 році. Через пару років вона вийшла заміж за спортсмена (любителя триатлону Ironman) і комерсанта Артура Очеретного.

"Пара не входить до списку санкцій Європейського союзу, але це може швидко змінитися; адже Лондон вже ввів під санкції Очеретну і її дорослих дітей (від шлюбу з Путіним – Главред). Якби Брюссель наслідував цей приклад, це могло б раптово залишити нерухомість і інше їх європейське портфоліо недосяжними", — пишуть журналісти.

Очеретний
Артур Очеретний / соцмережі

В першу чергу, мова йде про елітну квартиру, розташовану в 20 хвилинах ходьби від пляжу в Марбельї, курортному місті в Іспанії. Під час покупки в 2014 році вона коштувала приблизно 1,1 млн євро. І з тих пір ціни на нерухомість тільки росли.

Будинки Путіна

Як вважають журналісти, у Путіна і Очеретної залишилося багато спільної нерухомості.

"Можливо, шлюб і закінчився, але аспекти відносин – зокрема, їх фінансова складова – продовжилися", – кажуть розслідувачі.

Правда, формально, нерухомість набував Очеретний. Квартира в Марбельї - одна з двох в місті, які він придбав незадовго до весілля на Людмилі. Першу Очеретний купив в 2011 році приблизно за 800 тисяч євро, а другу – в 2014 році за більш ніж мільйон євро. Реєстраційні документи свідчать, що квартири як і раніше залишаються його власністю.

"За останні десятиліття цей район став магнітом для російських грошей. Близько 3 тисяч росіян офіційно проживають в Марбельї, реальна кількість набагато більше", – розповів місцевий ріелтор журналістам.

Але це ще не все. У 2015 році, приблизно в той же час, коли Очеретний одружився на Людмилі, він придбав розкішну квартиру в Давосі (Швейцарія). Оголошена вартість її на момент покупки становила близько 3 млн євро. Причому Очеретний зміг купити квартиру в Швейцарії, незважаючи на те, що швейцарські закони дозволяють іноземцям купувати житло тільки в рідкісних випадках.

Будинки Путіна

Крім того, Очеретний кілька років тому купив віллу в стилі ар-деко під назвою "Вілла Сусанна", розташована приблизно в 6 кілометрах від курортного міста Біарріц у Франції.

"Вілла Сузанна" - не єдина нерухомість в місті, пов'язана з російським президентом. У 2012 році Кирило Шамалов, тодішній чоловік Катерини Тихонової — молодшої дочки Путіна і Очеретної — купив будинок за 3,5 мільйона євро з видом на море", — зазначили розслідувачі.

Будинки Путіна

Санкції проти сім'ї та оточення Путіна

У минулому році влада Великобританії розширила санкційний список проти оточення російського диктатора Володимира Путіна. Тоді в нього були включені колишня гімнастка Аліна Кабаєва, яку ЗМІ називають путінської коханкою, а також його колишня дружина Людмила (зараз вона носить прізвище Очеретна).

Всього в санкційний список додано 12 людей, в їх числі родичі диктатора Путіна або люди, яких британська влада вважає входять в його "ближнє коло".

Пізніше США ввели санкції проти музиканта Сергія Ролдугіна, якого ЗМІ називають найближчим другом Путіна і хрещеним батьком однієї з його дочок. Під санкції США також потрапила його дружина ‒ оперна співачка Олена Міртова.

Тепер Ролдугін знаходиться в санкційних списках США, Євросоюзу, Великобританії, Австралії та Нової Зеландії.

Інші новини про антипутінські санкції:

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