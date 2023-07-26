Кабаєва закрутила новий роман: у Мережі дізналися про реакцію Путіна

У родині російського диктатора Володимира Путіна не все добре - у його співмешканки Аліни Кабаєвої нібито з'явився коханець. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який часто ділиться інсайдами з Кремля.
"Вчорашній день для президента підніс неприємні новини ще й особистого характеру. Путіну акуратно повідомили, що його співмешканка і мати кількох його дітей Аліна Кабаєва, ймовірно, захопилася одним офіцером з її охорони, і нібито роман розвивається вже деякий час", - йдеться у повідомленні.
За даними каналу, Путін останнім часом "відкрито ігнорує Кабаєву і, навіть перебуваючи в одній резиденції, може не бачиться з нею зовсім".
На новину про те, що у Кабаєвої з'явився фаворит, Путін "мляво відреагував" і навіть не спробував дізнатися ім'я суперника.
Стосунки Путіна та Кабаєвої
Чутки про роман Путіна та Кабаєвої ходять вже давно. Її вважають коханкою, співмешканкою або навіть дружиною кремлівського диктатора. У лютому вона з'явилася на заході на честь 15-річчя Національної Медіа Групи РФ з обручкою.
За даними ЗМІ, у Путіна та Кабаєвої четверо спільних дітей - два хлопчики і дівчатка-двійнята. Дочок колишня гімнастка народила в Швейцарії.
Видання Le News писало, що Аліна Кабаєва народила дитину в клініці Святої Анни в італійськомовному регіоні Швейцарії Лугано. Батьком цієї дитини нібито є Володимир Путін.
Існували суперечливі версії цієї історії. Різні місцеві ЗМІ, зокрема Corriere del Ticino, писали про народження дівчинки, а нещодавно видалений аккаунт в Twіtter на ім'я Аліни Кабаєвої (можливо справжній, а можливо і фейковий) повідомив про народження хлопчика. За іншими повідомленнями, Кабаєва народила близнюків.
Газета Blick писала, що Путін міг супроводжувати Кабаєву і, можливо, залишався з нею в клініці. У будь-якому випадку Кремль заперечував, що Путін є батьком одного або декількох дітей Кабаєвої.
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