"Неофіційна коронація" : у Мережі розповіли про надзвичайно дорогий подарунок Путіна Кабаєвій

Російський диктатор Володимир Путін часто скаржиться на погіршення самопочуття і швидко втомлюється, тому на більшості заходів його замінює двійник. Через стан здоров'я він навіть відмовився брати участь у сімейних урочистостях з нагоди 40-річного ювілею його ймовірної співмешканки Аліни Кабаєвої.
"Путін важко хворий. Лікарі не в змозі, принаймні поки, стабілізувати його стан. Лікування не призводить до бажаного результату. Якщо раніше, попри хворобу, Путін проводив по кілька закритих нарад на день і приймав доповіді, то зараз і ця його діяльність зведена до мінімуму. Під питанням участь президента в більшості запланованих заходів. За можливості, двійник буде заміщати президента, але деякі заходи, все ж таки, вимагають особистої участі Путіна", - пише Telegram-канал Генерал СВР.
За даними каналу, в день народження Кабаєвої 12 травня Путін лише планував привітати свою коханку - подарувати їй квіти та нечувано дорогу діадему, прикрашену сорока діамантами.
"Не зрозуміло, чи можна вважати цю подію неофіційною коронацією Кабаєвої, але вона серед своїх близьких підносить цю подію саме так", - йдеться у повідомленні.
Раніше український журналіст Цаплієнко писав у Telegram, що подарунок Кабаєвої обійшовся Путіну в чималу суму - один мільйон доларів.
"Діадема із золота і платини, з сорока діамантами різних кольорів, від 1 до 10 карат, серед них чорний діамант в 10 карат", – йшлося в закритих чатах.
Цаплієнко додав, що за ці кошти в Росії можна побудувати не одну школу або лікарню.
"Це непобудована школа або лікарня де-небудь на Далекому Сході або в Хакасії, звідки набирають декласованих люмпенів на війну проти України", – написав журналіст.
Стосунки Путіна та Кабаєвої
Чутки про роман Путіна та Кабаєвої ходять вже давно. Її вважають коханкою, співмешканкою або навіть дружиною кремлівського диктатора. У лютому вона з'явилася на заході на честь 15-річчя Національної Медіа Групи РФ з обручкою.
За даними ЗМІ, у Путіна та Кабаєвої четверо спільних дітей - два хлопчики і дівчатка-двійнята. Дочок колишня гімнастка народила в Швейцарії.
Видання Le News писало, що Аліна Кабаєва народила дитину в клініці Святої Анни в італійськомовному регіоні Швейцарії Лугано. Батьком цієї дитини нібито є Володимир Путін.
Існували суперечливі версії цієї історії. Різні місцеві ЗМІ, зокрема Corriere del Ticino, писали про народження дівчинки, а нещодавно видалений аккаунт в Twіtter на ім'я Аліни Кабаєвої (можливо справжній, а можливо і фейковий) повідомив про народження хлопчика. За іншими повідомленнями, Кабаєва народила близнюків.
Газета Blick писала, що Путін міг супроводжувати Кабаєву і, можливо, залишався з нею в клініці. У будь-якому випадку Кремль заперечував, що Путін є батьком одного або декількох дітей Кабаєвої.
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