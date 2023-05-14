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"Неофіційна коронація" : у Мережі розповіли про надзвичайно дорогий подарунок Путіна Кабаєвій

Анна Ярославська
14 травня 2023, 12:54 оновлено 14 травня, 12:59
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12 травня Аліні Кабаєвій виповнилося 40 років. Кремлівський диктатор нібито подарував їй діадему за мільйон доларів.
Путін, Кабаєва
Путін нібито подарував Кабаєвій діадему за 1 млн доларів / Колаж: Главред, фото: скріншот

Російський диктатор Володимир Путін часто скаржиться на погіршення самопочуття і швидко втомлюється, тому на більшості заходів його замінює двійник. Через стан здоров'я він навіть відмовився брати участь у сімейних урочистостях з нагоди 40-річного ювілею його ймовірної співмешканки Аліни Кабаєвої.

"Путін важко хворий. Лікарі не в змозі, принаймні поки, стабілізувати його стан. Лікування не призводить до бажаного результату. Якщо раніше, попри хворобу, Путін проводив по кілька закритих нарад на день і приймав доповіді, то зараз і ця його діяльність зведена до мінімуму. Під питанням участь президента в більшості запланованих заходів. За можливості, двійник буде заміщати президента, але деякі заходи, все ж таки, вимагають особистої участі Путіна", - пише Telegram-канал Генерал СВР.

За даними каналу, в день народження Кабаєвої 12 травня Путін лише планував привітати свою коханку - подарувати їй квіти та нечувано дорогу діадему, прикрашену сорока діамантами.

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"Не зрозуміло, чи можна вважати цю подію неофіційною коронацією Кабаєвої, але вона серед своїх близьких підносить цю подію саме так", - йдеться у повідомленні.

Раніше український журналіст Цаплієнко писав у Telegram, що подарунок Кабаєвої обійшовся Путіну в чималу суму - один мільйон доларів.

"Діадема із золота і платини, з сорока діамантами різних кольорів, від 1 до 10 карат, серед них чорний діамант в 10 карат", – йшлося в закритих чатах.

Цаплієнко додав, що за ці кошти в Росії можна побудувати не одну школу або лікарню.

"Це непобудована школа або лікарня де-небудь на Далекому Сході або в Хакасії, звідки набирають декласованих люмпенів на війну проти України", – написав журналіст.

Скріншот

Стосунки Путіна та Кабаєвої

Чутки про роман Путіна та Кабаєвої ходять вже давно. Її вважають коханкою, співмешканкою або навіть дружиною кремлівського диктатора. У лютому вона з'явилася на заході на честь 15-річчя Національної Медіа Групи РФ з обручкою.

За даними ЗМІ, у Путіна та Кабаєвої четверо спільних дітей - два хлопчики і дівчатка-двійнята. Дочок колишня гімнастка народила в Швейцарії.

Видання Le News писало, що Аліна Кабаєва народила дитину в клініці Святої Анни в італійськомовному регіоні Швейцарії Лугано. Батьком цієї дитини нібито є Володимир Путін.

Існували суперечливі версії цієї історії. Різні місцеві ЗМІ, зокрема Corriere del Ticino, писали про народження дівчинки, а нещодавно видалений аккаунт в Twіtter на ім'я Аліни Кабаєвої (можливо справжній, а можливо і фейковий) повідомив про народження хлопчика. За іншими повідомленнями, Кабаєва народила близнюків.

Газета Blick писала, що Путін міг супроводжувати Кабаєву і, можливо, залишався з нею в клініці. У будь-якому випадку Кремль заперечував, що Путін є батьком одного або декількох дітей Кабаєвої.

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