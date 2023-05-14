"Неофіційна коронація" : у Мережі розповіли про надзвичайно дорогий подарунок Путіна Кабаєвій

12 травня Аліні Кабаєвій виповнилося 40 років. Кремлівський диктатор нібито подарував їй діадему за мільйон доларів.

https://glavred.net/world/neoficialnaya-koronaciya-v-seti-rasskazali-o-basnoslovno-dorogom-podarke-putina-kabaevoy-10470220.html Посилання скопійоване

Путін нібито подарував Кабаєвій діадему за 1 млн доларів / Колаж: Главред, фото: скріншот

Російський диктатор Володимир Путін часто скаржиться на погіршення самопочуття і швидко втомлюється, тому на більшості заходів його замінює двійник. Через стан здоров'я він навіть відмовився брати участь у сімейних урочистостях з нагоди 40-річного ювілею його ймовірної співмешканки Аліни Кабаєвої.

"Путін важко хворий. Лікарі не в змозі, принаймні поки, стабілізувати його стан. Лікування не призводить до бажаного результату. Якщо раніше, попри хворобу, Путін проводив по кілька закритих нарад на день і приймав доповіді, то зараз і ця його діяльність зведена до мінімуму. Під питанням участь президента в більшості запланованих заходів. За можливості, двійник буде заміщати президента, але деякі заходи, все ж таки, вимагають особистої участі Путіна", - пише Telegram-канал Генерал СВР.

За даними каналу, в день народження Кабаєвої 12 травня Путін лише планував привітати свою коханку - подарувати їй квіти та нечувано дорогу діадему, прикрашену сорока діамантами.

відео дня

"Не зрозуміло, чи можна вважати цю подію неофіційною коронацією Кабаєвої, але вона серед своїх близьких підносить цю подію саме так", - йдеться у повідомленні.

Раніше український журналіст Цаплієнко писав у Telegram, що подарунок Кабаєвої обійшовся Путіну в чималу суму - один мільйон доларів.

"Діадема із золота і платини, з сорока діамантами різних кольорів, від 1 до 10 карат, серед них чорний діамант в 10 карат", – йшлося в закритих чатах.

Цаплієнко додав, що за ці кошти в Росії можна побудувати не одну школу або лікарню.

"Це непобудована школа або лікарня де-небудь на Далекому Сході або в Хакасії, звідки набирають декласованих люмпенів на війну проти України", – написав журналіст.

Стосунки Путіна та Кабаєвої

Чутки про роман Путіна та Кабаєвої ходять вже давно. Її вважають коханкою, співмешканкою або навіть дружиною кремлівського диктатора. У лютому вона з'явилася на заході на честь 15-річчя Національної Медіа Групи РФ з обручкою.

За даними ЗМІ, у Путіна та Кабаєвої четверо спільних дітей - два хлопчики і дівчатка-двійнята. Дочок колишня гімнастка народила в Швейцарії.

Видання Le News писало, що Аліна Кабаєва народила дитину в клініці Святої Анни в італійськомовному регіоні Швейцарії Лугано. Батьком цієї дитини нібито є Володимир Путін.

Існували суперечливі версії цієї історії. Різні місцеві ЗМІ, зокрема Corriere del Ticino, писали про народження дівчинки, а нещодавно видалений аккаунт в Twіtter на ім'я Аліни Кабаєвої (можливо справжній, а можливо і фейковий) повідомив про народження хлопчика. За іншими повідомленнями, Кабаєва народила близнюків.

Газета Blick писала, що Путін міг супроводжувати Кабаєву і, можливо, залишався з нею в клініці. У будь-якому випадку Кремль заперечував, що Путін є батьком одного або декількох дітей Кабаєвої.

Інші новини: