У коханки Путіна знайшли елітну квартиру в Петербурзі: росЗМІ розкрили деталі

130-метрова квартира знаходиться в історичному центрі Санкт-Петербурга на Великій московській вулиці.

Світлана Кривоногих / Проект

У коханки президента країни-агресора Володимира Путіна Світлани Кривоногих є ще одна елітна квартира в РФ.

Як пишуть журналісти проекту Можем объяснить, 130-метрова квартира знаходиться в історичному центрі Санкт-Петербурга на великій Московській вулиці.

Зазначається, що будівля, в якій вона розташована, відома як прибутковий будинок Платіцина. Кадастрова виписка вказує на те, що Кривоногих стала власницею елітної нерухомості в серпні 2004 року. Це сталося через кілька місяців після того, як вона народила їх з Путіним спільну дочку Єлизавету, також відому як Луїза Розова.

Власники квартир в тому ж будинку в оголошеннях про здачу в оренду пишуть, що там є "закритий двір з великою кількістю зелені, квітів, лавки для відпочинку і дитячий майданчик". Також Кривоногих належить місце на підземній парковці.

Як відомо, зв'язок Кривоногих і Путіна в 2021 році зробило надбанням гласності видання "Проект". У розслідуванні також йшлося про іншу нерухомість коханки Путіна. Її родині належать житлоплощі в Петербурзі, Москві і Сочі загальною вартістю в 1,1 млрд рублів.

Нагадаємо, раніше дочка Світлани Кривоногих Єлизавета публікувала провокаційне відео. Дівчина в своєму Instagram показала відео, на якому знялася в розстебнутій сорочці на голе тіло, ледь прикриває груди. Кривоногих на відео позувала без ліфчика.

Водночас вона акцентувала увагу на масивному, можливо, золотому ланцюжку на шиї.

Як відомо, в офіційній біографії Путіна згадується тільки про двох його дочок Марію і Катерину.

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