"Рухаємося до поразки": Гіркін з "патріотами" істерить через провали окупантів в Україні

РФ влізла в "тривалу затяжну війну", журиться колишній ватажок бойовиків "ДНР".

Ігор Гіркін / УНІАН

Колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив про те, що окупанти РФ рухаються до поразки в Україні.

При цьому він разом з колишнім "народним губернатором" Донецької області Павлом Губарєвим, пропагандистом Максимом Калашниковим та іншими заявив про створення так званого "Клубу розсерджених патріотів". Відео опубліковано в Мережі.

"На жаль, ситуація на фронті, яку засоби масової інформації всіляко лакують, вкрай негативно впливає на обстановку по всій країні", — йдеться в заяві російських радикалів.

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"Не побоюся цього сказати, що ми рухаємося до військової поразки...",- констатує Гіркін.

"Ми влізли в тривалу затяжну війну, до якої наша економіка виявилася абсолютно не готовою. До неї виявилася не готова і армія, і політична система", — додали Російські ура-патріоти.

Ігор Гіркін створив "Клуб розсерджених патріотів" / скріншот

Раніше Гіркін знову пройшовся по Міністру оборони РФ Шойгу. Він назвав його "тупим, як пробка" і заявляв, що Шойгу "рідкісне поєднання дурня, злодія і мерзотника".

Нагадаємо, раніше Ігор Гіркін розкритикував російське військове командування за спорудження неефективних ліній стримування на фронті Збройних сил Украни. За його словами, такі інженерні споруди застаріли, щонайменше, на 80 років.

За словами терориста, такого роду залізобетонні конструкції на сьогоднішній день вже не ефективні.

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