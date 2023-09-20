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Дрон не долетів до бункера Путіна: нові деталі потужних вибухів у Сочі

Олексій Тесля
20 вересня 2023, 14:55 оновлено 20 вересня, 15:05
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Місце падіння дрона знаходиться приблизно у 25 км від офіційної резиденції президента РФ "Бочаров ручей".
Бочаров Струмок
Біля резиденції Бочаров ручей вибухнув безпілотник / Колаж: Главред, Фото: sunsochi.com, скріншот

Дрон-камікадзе, який атакував нафтобазу "Роснефти" в Адлері, вибухнув всього в 25 кілометрах від резиденції диктатора Володимира Путіна.

Удар безпілотника став найбільш далекобійною атакою БПЛА на Чорноморському узбережжі. При цьому вперше дрон підлетів так близько до сочинської резиденції Путіна, де знаходиться копія його підмосковного кабінету, пише видання Агентство. Новости.

У матеріалі наголошується, що район Сочі Адлер знаходиться приблизно в 550 км від найближчої території, контрольованої Україною.

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"Місце падіння дрона знаходиться приблизно в 25 км від офіційної резиденції президента "Бочаров ручей". При цьому резиденція знаходиться ближче до України, ніж постраждала нафтобаза. При запуску з України дрон повинен був пролетіти повз район розташування резиденції", - пишуть автори публікації.

Підкреслюється, що раніше дрони жодного разу не залітали так далеко вглиб Чорноморського узбережжя Росії, а найдальшою точкою був Туапсе, де в лютому дрон також атакував нафтобазу "Роснефти.

При цьому нагадується про те, що в кінці травня дрон вже падав недалеко від підмосковної резиденції президента в Ново-Огарьово. Ще раніше, на початку травня, БПЛА вибухнули над Сенатським палацом Кремля, де розташований кремлівський кабінет Путіна. Однак, судячи з усього, це була провокація РФ з метою звинувачення України.

Раніше повідомлялося, що у Сочі спалахнула масштабна пожежа в резервуарі з дизельним паливом, що знаходиться поблизу аеропорту. Пожежа в Сочі сталася на нафтобазі "Роснефти". Загорівся резервуар з 1200 тоннами пального.

Нагадаємо, раніше у Зеленського натякнули на збільшення "бавовни" в Росії. Окупанти, які повернуться з України самі перенесуть війну на територію Росії, вважає Подоляк.

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безпілотник Сочи Бочаров Струмок Адлер вибух
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