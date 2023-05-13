ЗСУ перейшли в контратаку в Бахмуті: найманці ПВК Вагнера під загрозою оточення – ISW

ЗСУ просунулися на північний захід від Бахмута в районі між Богданівкою та Берховкою.

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ЗСУ просуваються вперед у Бахмуті / Twitter/informatorlgua, Freeradio

Підрозділам Збройних сил України вдалося домогтися успіхів на північному західі від Бахмута Донецької області в результаті локальних контратак.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), заснованого на аналізі геолокацій з кадрами втечі окупантів від вогню української артилерії на південному березі Берховського водосховища, приблизно в 4 км на північний захід від Бахмута.

Зазначається, що ці кадри візуально підтверджують успіхи ЗСУ на північний захід від Бахмута в районі між Богданівкою та Берховкою.

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Нагадується, що за даними російських пропагандистів, частини 200-ї окремої мотострілецької бригади Північного флоту втратили свої позиції в районі між Григорівкою і Дубово-Василівкою (приблизно в 6 км на північний захід від Бахмута).

Також в РФ побоюються, що ЗСУ можуть намагатися оточити бойовиків ПВК "Вагнера" в Бахмуті.

Карта боїв / understandingwar.org

Ситуація в Бахмуті

Раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла про те, що окупанти регулярно видають в ефір неправдиву інформацію про брак зброї і цим, цілком ймовірно, бажають виправдати реальну картину своїх втрат і поразок в Бахмуті.

У цей самий час, каже чиновниця, українській армії вдалося просунутися на два кілометри на Бахмутському напрямку і не втратити контроль над жодною позицією за тиждень.

Нагадаємо, командир тактичної групи Азов 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Андрій Білецький розповів, що українські бійці під Бахмутом розгромили підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади окупаційних військ Росії.

"Фактично повністю знищені 6 і 8 роти даної бригади, розбита Бригадна розвідка. Знищено значну кількість бойових броньованих машин, захоплено значну кількість полонених", - сказав Білецький.

Командувач Сухопутними військами України Олександр Сирський повідомив, що українські війська відкинули окупантів РФ на Бахмутському напрямку на 2 кілометри. За його словами, ЗСУ виснажили бойовиків Вагнера, а їм на заміну прийшли менш підготовлені окупанти з інших підрозділів.

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