Дональда Туска обрали польським прем'єром

За Дональда Туска в якості польського прем'єр-міністра проголосували 248 депутатів Сейму проти 201. Тих, хто утримався, не було.

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За Дональда Туска як прем'єра проголосували 248 депутатів / колаж Главред, скріншоти з трансляції

Сейм Польщі на засіданні у понеділок обрав нового прем'єр-міністра, ним став Дональд Туск. Його кандидатуру підтримала коаліція партій, що володіє більшістю голосів у нижній палаті парламенту. Трансляція здійснювало Польське агентство друку.

За Туска проголосували 248 депутатів, проти 201. Тих, хто утримався, не було. Раніше в понеділок депутати відмовилися продовжувати роботу тимчасового уряду Матеуша Моравецького. Це стало можливим після минулих восени парламентських виборів, які були програні правлячою партією "Право і справедливість".

Формально партія перемогла, набравши більше голосів, ніж її суперники. Тому президент країни Анджей Дуда надав їй право сформувати уряд. Але "Праву і справедливості" не вдалося залучити на свій бік нікого з політичних опонентів.

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У понеділок за надання вотуму довіри уряду проголосували 190 депутатів, проти — 266. Жоден не утримався.

Нагадаємо, що 66-річний Дональд Туск вже очолював уряд Польщі у період з 2007 по 2014 роках. І двічі обирався головою Євроради, вищого політичного органу Євросоюзу.

Туск виступає за продовження європейської інтеграції Польщі, в той час як політика партії "Право і справедливість", яку представляв попередній прем'єр Матеуш Моравецький, була спрямована на поступове, але впевнене відокремлення від Європейського союзу.

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