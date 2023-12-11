Дональда Туска обрали польським прем'єром

Сейм Польщі на засіданні у понеділок обрав нового прем'єр-міністра, ним став Дональд Туск. Його кандидатуру підтримала коаліція партій, що володіє більшістю голосів у нижній палаті парламенту. Трансляція здійснювало Польське агентство друку.
За Туска проголосували 248 депутатів, проти 201. Тих, хто утримався, не було. Раніше в понеділок депутати відмовилися продовжувати роботу тимчасового уряду Матеуша Моравецького. Це стало можливим після минулих восени парламентських виборів, які були програні правлячою партією "Право і справедливість".
Формально партія перемогла, набравши більше голосів, ніж її суперники. Тому президент країни Анджей Дуда надав їй право сформувати уряд. Але "Праву і справедливості" не вдалося залучити на свій бік нікого з політичних опонентів.
У понеділок за надання вотуму довіри уряду проголосували 190 депутатів, проти — 266. Жоден не утримався.
Нагадаємо, що 66-річний Дональд Туск вже очолював уряд Польщі у період з 2007 по 2014 роках. І двічі обирався головою Євроради, вищого політичного органу Євросоюзу.
Туск виступає за продовження європейської інтеграції Польщі, в той час як політика партії "Право і справедливість", яку представляв попередній прем'єр Матеуш Моравецький, була спрямована на поступове, але впевнене відокремлення від Європейського союзу.
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