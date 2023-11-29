Угода між Україною та ЄС на межі зриву: уряд Польщі вимагатиме її розірвання

Польський уряд підтримує перевізників країни та вимагатиме відновити дозвільну систему для українських перевізників.

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Уряд Польщі вимагатиме від ЄС розірвати угоду з Україною / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

У середу, 29 листопада, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про підтримку вимог, висунутих польськими перевізниками, які організували блокаду українського кордону. Він виступив за відновлення дозвільної системи для українських перевізників, яка була скасована згідно з угодою між Євросоюзом та Україною у липні 2022 року. Про це повідомило Польське радіо.

Скасування цієї угоди було важливим етапом у підтримці України в умовах російської агресії. Проте польські перевізники виступають за повернення попередньої дозвільної системи, яка, на їхню думку, працювала ефективно.

Прем'єр-міністр вказав, що це рішення відображає вимоги польських перевізників, які прагнуть повернення попередньої системи роботи. Тому польський уряд вимагатиме повернення дозволів на міжнародні перевезення для українців.

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"Дуже важливо, щоб міністр інфраструктури отримав відповідні вказівки на засідання Транспортної ради ЄС, щоб повернутися до попередньої дозвільної системи. Система дозволів діяла добре. Ми запропонуємо відновлення цієї дозвільної системи", -сказав Моравецький.

Уряд Польщі планує висунути ці вимоги на засіданні Транспортної ради Європейського союзу, запланованому на 4 грудня 2023 року у Брюсселі. Моравецький стверджує, що відновлення дозвільної системи для українських перевізників буде пріоритетом у питаннях обговорення на цьому засіданні.

Окрім цього, глава польського уряду зазначив, що польська делегація в Києві вже узгодила певні зміни, спрямовані на спрощення процедури пропуску порожніх вантажівок через кордон. Ці зміни мають скоротити черги та полегшити роботу перевізників.

Польська блокада кордону

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники розпочали страйк, який призвів до блокування кордону з Україною. На трьох прикордонних пунктах зі сторони Польщі виникли серйозні труднощі у русі вантажівок через акції протесту польських перевізників.

Також 27 листопада Міністерство інфраструктури Польщі повідомило, що звернулось до України з пропозицією щодо вирішення блокади на кордонах, яка триває вже третій тиждень. Міністр інфраструктури Польщі просить врахувати вимоги польських протестувальників, серед яких скасування електронної черги для вантажівок.

Після тритижневого страйку польських перевізників українці розпочали блокувати дороги у Польщі. 28 листопада у місті Перемишль та на в'їзді до прикордонного Медика утворилися великі затори.

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