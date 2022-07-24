У Москві назвали Wi-Fi "Слава Україні": на людину донесли в поліцію, але власника роутера не знайшли

Поліція у Москві шукає людину, яка назвала свій Wi-Fi "Слава Україні" / ua.depositphotos.com, УНІАН, dp.ru

Житель міста Москва підписав свою точку роздачі Wi-Fi "Слава Україні". Сусідка, що зловила сигнал, назвала його, мовляв,"ворожим" і викликала поліцію. Правоохоронці приїхали на, нібито,"місце події" і з'ясували, що така точка дійсно є. Але визначити господаря роутера їм не вдалося.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, за попередніми відомостями, до чергової частини одного з відділень поліції звернулася мешканка багатоповерхового будинку у Бутирському районі Москви. Жінка розповіла поліцейським, що їй вдалося "зловити слабкий ворожий сигнал прямо в своїй квартирі на 11 поверсі".

читайте також"Ненавиджу": українська ведуча показала, як у Німеччині на неї напав росіянин за "Слава Україні"Ймовірно, прихильниця пропаганди Кремля виступила з вимогою негайно знайти людину, яка, мовляв, "влаштувала диверсію".

Однак знайти людину, яка так назвала точку роздачі інтернету, російській поліції наразі так і не вдалося.

"На місце приїхав загін поліції, переконався, що Wi-Fi дійсно існує, але знайти, звідки йде сигнал, не зміг. Перевірка досі триває", - підкреслюється в повідомленні Mash.

Нагадаємо, раніше у Москві "заочно заарештували" українського журналіста Дмитра Гордона. Його звинуватили в, мовляв, "поширенні фейків про російську армію, організації діяльності екстремістської організації і публічних закликах до розв'язування агресивної війни".

Зокрема, Гордону "обрали запобіжний захід" у вигляді взяття під варту строком на два місяці.

"Басманним районним судом міста Москви задоволено клопотання слідчого щодо обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту Гордона Дмитра (...) строком на 2 місяці, обчислюючи термін з моменту екстрадиції на територію РФ, або з моменту його затримання на території РФ", - вказали російські ЗМІ.

Інші новини: