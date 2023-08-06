УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Долучають резерви для оточення": генерал армії розкрив план звільнення Бахмута

Юлія Куришко
6 серпня 2023, 22:42 оновлено 6 серпня, 22:49
572
Росіяни уже відчувають дефіцит боєприпасів, але продовжують підсилюватись на Бахмутському напрямку, повідомив Маломуж.
'Долучають резерви для оточення': генерал армії розкрив план звільнення Бахмута
Маломуж розповів про звільнення Бахмута / колаж: Главред, фото: 93 ОМБр "Холодний Яр"

Генерал армії, голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів про темпи просування українських військових. ЗСУ доводять мужність, яким вдається долати мінні поля, численні укріплення та фортифікаційні споруди.

"Зрозуміло, що це і справа командування - враховувати цю складову, шукати слабкі місця та здійснювати маневри. Це те, що ми зараз робимо, щоб пробити захист противника, перерізати їх логістичні шляхи, звільнити Запорізьку та Херсонську області та рухатись у бік Криму", - пояснив генерал армії в інтерв'ю для 24 каналу.

Бахмут є знаковим для політичного керівництва країни-агресорки Росії та особисто Володимира Путіна. Сьогодні Україна долучила резерви, щоб оточити місто з Півдня і Півночі.

відео дня

"Росіяни уже відчувають дефіцит боєприпасів, але продовжують підсилюватись на Бахмутському напрямку. Ми все це передбачаємо, залучаємо наші резерви, рухаємось уперед. Перспектива звільнення Бахмута надзвичайно висока", - наголосив Маломуж.

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ наступають на двох напрямках та закріплюються на нових рубежах. У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ зазначили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

У ЗСУ підтвердили успішну атаку по двох мостах. Сили оборони атакували два мости на межі Херсонської області і Криму. У СтратКомі ЗСУ підтвердили інформацію про "бавовну" на окупованих територіях.

Майор запасу розкрив, коли ЗСУ підійдуть до Криму. Якщо ЗСУ вдасться перекрити логістику російських військ, то Крим з півострова перетвориться на острів, вважає майор запасу ЗСУ.

Більше цікавих новин:

війна в Україні Бахмут Микола Маломуж
Реклама

Головне за день

"Долучають резерви для оточення": генерал армії розкрив план звільнення Бахмута

"Долучають резерви для оточення": генерал армії розкрив план звільнення Бахмута

22:42 Світ
Повітряний щит України згодом гарантуватиме безпеку всієї Європи - Зеленський

Повітряний щит України згодом гарантуватиме безпеку всієї Європи - Зеленський

22:17 Україна
ЗСУ наступають на двох напрямках та закріплюються на нових рубежах

ЗСУ наступають на двох напрямках та закріплюються на нових рубежах

21:27 Україна
Всі головні новини

Останні новини

23:13

Подоляк поставив на місце Пєскова, який розкатав губу на захоплення територій України

22:42

"Долучають резерви для оточення": генерал армії розкрив план звільнення Бахмута

22:17

Повітряний щит України згодом гарантуватиме безпеку всієї Європи - Зеленський

21:45

Ні у Сходу, ні у Заходу немає проекту майбутньогоПогляд

21:36

"Акула - прапор розбою і розгулу": рецензія на фільм "Мег 2: западина"

Саміт в Саудівській Аравії може сколихнути міжнародне болото проти РФ - ОгризкоСаміт в Саудівській Аравії може сколихнути міжнародне болото проти РФ - Огризко
21:27

ЗСУ наступають на двох напрямках та закріплюються на нових рубежах

21:16

Трусити буде нова потужна буря: Україну накриє 8-бальний магнітний шторм

21:14

Як назвати "секонд хенд" українською: Авраменко дав несподівану відповідь

19:44

"Головні шляхи росіян": у ЗСУ підтвердили успішну атаку по двох мостах

Реклама
19:34

Зеленський "засвітив" французькі SCALP і підписав "подарунок" для росіян

19:13

Україну накриє справжній шторм: які регіони заливатимуть грозові дощі

18:59

"Конкуренти": Подоляк розкрив, якими будуть відносини Польщі та України після війни

18:27

"Ти так рано пішов від нас": під час атаки на Старокостянтинів загинув батько двох діток

18:22

В Україні зажадали заборонити виїзд чоловіків навіть після війни: відповідь МВС

18:11

"Ховають військові кораблі за цивільними суднами": росіяни змінили тактику обстрілів

17:47

Що потрібно зробити 8 серпня, щоб не втратити гроші: прикмети і заборони

17:26

"Хочемо контролювати всі ті землі": Пєсков назвав регіони, які РФ хоче окупувати

17:00

"Це вигідно Україні": Буданов пояснив, навіщо розкрив своїх агентів в оточенні Путіна

16:47

Красива рослина з розкішним листям усіх зачарує: як виростити манго з кісточки

16:23

Провчили: у Росії безногого окупанта обізвали "вбивцею" і жорстоко побили

Реклама
15:59

Пила по 2 пляшки горілки в день: дівчина змінилася до невпізнання без алкоголю

15:50

"Під ударом "Мотор Січ": Світан розкрив плани масованих атак росіян

15:45

"3-4 прильоти": в Криму колаборанти скиглять через удар ЗСУ по Чонгарському мосту

15:20

До цього додумався геній: навіщо в Китаї масово вирощують тарганів

15:00

"Провокація Росії": у полку Калиновського розкрили, чи були пуски ракет з Білорусі

14:57

Україна збільшила радіус атак дронами: розкрито "жирну" ціль ЗСУВідео

14:56

"Кривляння - не для гімну": Джамалу розкритикували за виконання Гімну УкраїниВідео

14:19

Удари по українських аеродромах неефективні: у ЗСУ прокоментували атаку РФ

13:57

Попрощатися встигла?: Бабкіна з перекошеним ротом похвалилася відпочинком в КримуВідео

13:40

Ракети в Україну летіли з Білорусі: в Повітряних силах ЗСУ пояснили ситуацію

13:32

Литимуть дощі, накриє похолодання: погода в Україні підготувала нові "сюрпризи"

13:18

Москва поскаржилася на атаку БПЛА: перекривали "Внуково"Відео

12:46

"Розіб'є багато сердець": Галкін показав сина-красеня, який помітно підріс

12:40

П'ять зручних луків для будь-якого віку і ваги: у чому ходити, коли дуже спекотно

12:37

"Тримають 4 судна": з'явились нові фото підбитого корабля РФ "Оленегорский горняк"

12:11

"М'ясо": з'явилося відео аварії, в якій розбилася Лада ДенсВідео

12:10

Каверзна оптична ілюзія: треба знайти 6 тварин, які сховалися в саду

11:43

РФ втратила 50% своїх десантних військ в Україні – розвідка Британії

11:39

РФ вдарила по Україні з усіх гармат: найбільше постраждала Хмельниччина

10:58

Тотальний контроль: чому в СРСР ціна була вибита прямо на товарі

Реклама
10:53

Потрібно всього три інгредієнта: 2 рецепта смачного легкого салату, готувати так просто

10:42

"Подобається це РФ чи ні": Буданов заявив, що Україна знову експортуватиме зерно

10:31

Гороскоп на завтра 7 серпня 2023: Козерогу - подорож, Овну - проблеми

10:11

"Тиждень буде божевільним": Україну чекає болісна нова атака - прогноз по містах

09:51

"Для РФ це катастрофа": Огризко розповів, чого чекати від саміту в Саудівській Аравії

09:47

Час починати безжальний антикорупційний "терор"Погляд

09:43

"Важко, не буду приховувати": Буданов пролив світло на контрнаступ ЗСУ

09:02

Україну розжарить до +38: де буде найспекотніше

08:58

Зеленський вважає, що Україну скоро змушуватимуть до переговорів з РФ – NYT

08:23

Саміт у Саудівській Аравії за мирною формулою Зеленського дав перші результати

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Третя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в Росії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти