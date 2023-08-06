'Долучають резерви для оточення': генерал армії розкрив план звільнення Бахмута

Генерал армії, голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів про темпи просування українських військових. ЗСУ доводять мужність, яким вдається долати мінні поля, численні укріплення та фортифікаційні споруди.
"Зрозуміло, що це і справа командування - враховувати цю складову, шукати слабкі місця та здійснювати маневри. Це те, що ми зараз робимо, щоб пробити захист противника, перерізати їх логістичні шляхи, звільнити Запорізьку та Херсонську області та рухатись у бік Криму", - пояснив генерал армії в інтерв'ю для 24 каналу.
Бахмут є знаковим для політичного керівництва країни-агресорки Росії та особисто Володимира Путіна. Сьогодні Україна долучила резерви, щоб оточити місто з Півдня і Півночі.
"Росіяни уже відчувають дефіцит боєприпасів, але продовжують підсилюватись на Бахмутському напрямку. Ми все це передбачаємо, залучаємо наші резерви, рухаємось уперед. Перспектива звільнення Бахмута надзвичайно висока", - наголосив Маломуж.
Контрнаступ ЗСУ: що відомо
Нагадаємо, що ЗСУ наступають на двох напрямках та закріплюються на нових рубежах. У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ зазначили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
У ЗСУ підтвердили успішну атаку по двох мостах. Сили оборони атакували два мости на межі Херсонської області і Криму. У СтратКомі ЗСУ підтвердили інформацію про "бавовну" на окупованих територіях.
Майор запасу розкрив, коли ЗСУ підійдуть до Криму. Якщо ЗСУ вдасться перекрити логістику російських військ, то Крим з півострова перетвориться на острів, вважає майор запасу ЗСУ.
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