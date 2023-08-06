ЗСУ наступають на двох напрямках та закріплюються на нових рубежах

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на двох напрямках.

https://glavred.net/ukraine/zsu-nastupayut-na-dvoh-napryamkah-ta-zakriplyuyutsya-na-novih-rubezhah-10491295.html Посилання скопійоване

ЗСУ контрнаступають та просуваються / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 17 ОТБр

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ситуацію на фронті та повідомив впродовж доби країна-агресорка Росія завдала 30 ракетних та 48 авіаційних ударів.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ зазначили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

"На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районі східніше Петропавлівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів", - йдеться в дописі.

відео дня

Також відомо, що на Бахмутському напрямку українські військові стримують противника в районі північно-східніше Диліївки. На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки.

"Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - додають у Генштабі.

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

Нагадаємо, що у ЗСУ підтвердили успішну атаку по двох мостах. Сили оборони атакували два мости на межі Херсонської області і Криму. У СтратКомі ЗСУ підтвердили інформацію про "бавовну" на окупованих територіях.

Майор запасу розкрив, коли ЗСУ підійдуть до Криму. Якщо ЗСУ вдасться перекрити логістику російських військ, то Крим з півострова перетвориться на острів, вважає майор запасу ЗСУ.

Буданов пролив світло на контрнаступ ЗСУ. Російські окупанти побудували добре обладнані та залиті бетоном оборонні пости, тому рухатися вперед українським воїнам зараз нелегко. Але наступ продовжується.

Більше цікавих новин: