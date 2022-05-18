Дочка Путіна захищає татуся і "топить" за "русский мир": опубліковано листування

Марія Воронцова / Скріншот

Старша дочка президента РФ Володимира Путіна Марія Воронцова, яка потрапила під санкції після вторгнення РФ в Україну, просуває ідеї "русского мира" в чаті випускників МДУ.

Вона бере участь у дискусіях під ім'ям Maria V. вступивши в чат випускників факультету МДУ восени 2021 року, вона представилася як Марія Воронцова. Про це повідомив журналіст Дмитро Колезев.

За його словами, один з учасників цього чату передав скріншоти з повідомленнями Воронцової. При цьому старожили чату "періодично попереджають новеньких, якщо хтось з Воронцової починає дуже сильно сперечатися".

Журналіст проаналізував листування Воронцової і зробив висновок про те, що багато її твердження співзвучні за змістом риториці Путіна.

"Нікому на Заході не потрібна наша країна процвітаючою. Завжди робилося все можливе, щоб цього не допустити. І надалі буде робитися. І якщо раптом вийде, а вже майже вийшло в 90-е, і Росія стане-таки повноцінним сировинним придатком США і ЄС, я подивлюся, кого ви будете звинувачувати за те, що ми живемо не в процвітаючій економіці. Діти малі, чесслово", - пише дочка Путіна.

При цьому вона критикує співрозмовників за використання слова "анексія" щодо захоплення Криму до Росії, називаючи подію "волевиявленням народу".

"НАТО ніколи не залишить Крим без військової бази, якщо добереться до нього", - впевнена Воронцова.

Вона також повторює риторику російської влади про американські лабораторії на території України. Вона вважає, що ЦРУ керують російськими ЗМІ та опозицією.

Крім того, вона іноді реагує на репліки учасників про Путіна, але не каже, що це її батько.

Раніше позашлюбна дочка Путіна Єлизавета Кривоногих публікувала провокаційне відео. Дівчина в своєму Instagram показала відео, на якому знялася в розстебнутій сорочці на голе тіло, ледь прикриває груди. Кривоногих на відео позувала без ліфчика.

У той же час вона акцентувала увагу на масивному, можливо, золотому ланцюжку на шиї.

Як відомо, в офіційній біографії Путіна згадується тільки про двох його дочок Марію і Катерину.

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