Добровольці звільняють Білгородщину і підіймають опозиційні прапори над містами РФ

Російські добровольчі підрозділи повідомили про перші успішні дії на території РФ, зокрема у Білгородській області.
Зокрема, їм вже вдалося звільнити кілька населених пунктів у Білгородській області. Про це йдеться в повідомленні в Telegram Легіону "Свобода Росії".
Російські добровольці підкреслюють, що в російських містах почали підіймати прапори, які символізують "вільну Росію".
Крім того, вони також закликали російських громадян, які не згодні з діями кремлівської хунти, наслідувати їхній приклад.
Підкреслюється, що прапори вільної Росії були вивішені над звільненими містами Російської Федерації і це тільки початок їх місії.
"Перші прапори вільної Росії зустріли світанок над звільненими містами. Підіймайте прапори і в своїх містах. Свобода вже близько", - йдеться в повідомленні під постом.
"Легіон і РДК повністю звільнив н/п Козинку, Бєлгородської області. У Грайворон зайшли передові загони", - додали добровольці РФ.
У Мережі також повідомляють, що передові загони російських добровольців вже перебувають у населеному пункті Гора-Поділ Білгородської області.
"ДРГ перебувають у будинку культури у селі Гора-Поділ", - йдеться у повідомленні.
Реакція путінської влади
У Росії влада заявляє про нібито заход на територію області "ДРГ".
"На територію Грайворонського округу зайшла диверсійно-розвідувальна група ЗСУ. Збройні сили РФ разом із прикордонною службою, Росгвардією та ФСБ вживають необхідних заходів щодо ліквідації противника. Подробиці повідомлятиму", - написав губернатор області Гладков.
Ситуація в Білгородській області
Нагадаємо, вранці 22 травня з'явилася інформація про початок активних бойових дій в прикордонних районах Бєлгородської області. При цьому з'явилися кадри рейду російських добровольців по території Брянщини та Бєлгородщини.
Відзначається, що в результаті рейду добровольців РФ був знищено контрольно-пропускний пункт на території Бєлгородської області.
Відзначимо, що за даними Telegram-каналів, на території прикордонних районів Бєлгородської області почалися активні бойові дії. Публікуються кадри зі стріляниною та вибухами на Білгородщині.
У мережі публікують кадри з пересуванням військової техніки через кордон в Білгородській області. Однак підтвердити автентичність відео не представляється можливим.
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