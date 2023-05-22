Добровольці звільняють Білгородщину і підіймають опозиційні прапори над містами РФ

Добровольці закликали росіян, які не згодні з діями кремлівської хунти, наслідувати їхній приклад.

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Прапори вільної Росії в Бєлгородській області / t.me/legionoffreedom

Російські добровольчі підрозділи повідомили про перші успішні дії на території РФ, зокрема у Білгородській області.

Зокрема, їм вже вдалося звільнити кілька населених пунктів у Білгородській області. Про це йдеться в повідомленні в Telegram Легіону "Свобода Росії".

Російські добровольці підкреслюють, що в російських містах почали підіймати прапори, які символізують "вільну Росію".

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Крім того, вони також закликали російських громадян, які не згодні з діями кремлівської хунти, наслідувати їхній приклад.

Підкреслюється, що прапори вільної Росії були вивішені над звільненими містами Російської Федерації і це тільки початок їх місії.

"Перші прапори вільної Росії зустріли світанок над звільненими містами. Підіймайте прапори і в своїх містах. Свобода вже близько", - йдеться в повідомленні під постом.

"Легіон і РДК повністю звільнив н/п Козинку, Бєлгородської області. У Грайворон зайшли передові загони", - додали добровольці РФ.

Добровольці просуваються вглиб території РФ / t.me/legionoffreedom

У Мережі також повідомляють, що передові загони російських добровольців вже перебувають у населеному пункті Гора-Поділ Білгородської області.

"ДРГ перебувають у будинку культури у селі Гора-Поділ", - йдеться у повідомленні.

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Реакція путінської влади

У Росії влада заявляє про нібито заход на територію області "ДРГ".

"На територію Грайворонського округу зайшла диверсійно-розвідувальна група ЗСУ. Збройні сили РФ разом із прикордонною службою, Росгвардією та ФСБ вживають необхідних заходів щодо ліквідації противника. Подробиці повідомлятиму", - написав губернатор області Гладков.

Ситуація в Білгородській області

Нагадаємо, вранці 22 травня з'явилася інформація про початок активних бойових дій в прикордонних районах Бєлгородської області. При цьому з'явилися кадри рейду російських добровольців по території Брянщини та Бєлгородщини.

Відзначається, що в результаті рейду добровольців РФ був знищено контрольно-пропускний пункт на території Бєлгородської області.

Відзначимо, що за даними Telegram-каналів, на території прикордонних районів Бєлгородської області почалися активні бойові дії. Публікуються кадри зі стріляниною та вибухами на Білгородщині.

У мережі публікують кадри з пересуванням військової техніки через кордон в Білгородській області. Однак підтвердити автентичність відео не представляється можливим.

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