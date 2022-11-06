До фронту не доїхали: п’яні мобілізовані окупанти влаштували 'самоліквідацію' на ринку

П’яні мобілізовані окупанти влаштували "самоліквідацію" на ринку/ Baza, скрин

У російському місті Омськ мобілізовані загарбники влаштували масове побоїще на ринку, участь у якому брали кілька десятків людей. На ринок вони прийшли з сусідніх селищ, де їх розселили. Але окупанти щось не поділили, і словесна суперечка переросла у велику бійку.

Відповідне відео було оприлюднене у Telegram-каналі Омське громадянське об'єднання. Повідомляється, що один з окупантів або отримав травму голови, або був дуже п’яним – товариші не могли підняти нерухомого загарбника із землі.

Натовп окупантів міг бути під дією алкоголю, припускають автори публікації.

Як чути з відео, очевидці незадоволені таким "сусідством" і кажуть, що краще б уже російські солдати швидше поїхали в Україну.

"Алкоголь, бездіяльність та приреченість – всі ці фактори штовхають мобілізованих на антисоціальну поведінку. Всього від бійок та інших внутрішніх причин у Росії загинуло вже кілька десятків "захисників батьківщини", – зазначається в описі до відео.

/ скрин

Раніше повідомлялося, що російська влада готується до можливих масових акцій непокори у Владивостоці, які можуть бути спровоковані жорсткою протидією місцевого населення мобілізації на території Приморського краю РФ.

Нагадаємо, в Росії мобілізовані за наказом Володимира Путіна на війну в Україні продовжують влаштовувати стихійні акції протесту прямо у військових частинах. В Мережі опублікували відео зі справжнім бунтом, який влаштували мобілізовані в одній з військових частин РФ.

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