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Лукашенко запропонував "миротворців" для України: ЦПД назвав прихований мотив

Руслана Заклінська
27 січня 2025, 12:05
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Риторика Лукашенка також співпадає з пропагандистськими наративами Росії, зазначили у ЦПД.
Лукашенко запропонував 'миротворців' для України: ЦПД назвав прихований мотив
Лукашенко пропонує білоруських миротворців для "нормалізації" відносин між Україною та Росією / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 38 Брестська ДШБр

Головне:

  • Лукашенко заявив, що білоруські миротворці могли б сприяти нормалізації відносин між Україною та Росією
  • ЦПД наголосив, що ці заяви спрямовані на покращення іміджу Лукашенка
  • Риторика Лукашенка також співпадає з пропагандистськими наративами РФ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруські миротворці могли б забезпечити нормальні відносини між Україною та РФ. Такою риторикою білоруський диктактор намагається покращити свій імідж в очах міжнародної спільноти. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Водночас Лукашенко уточнив, що Мінськ не планує направляти свої миротворчі сили на лінію фронту, оскільки такі дії не підтримає ані Україна, ані Захід.

відео дня

ЦПД наголосив, що Лукашенко робить ці заяви, аби створити враження, що Білорусь залишається осторонь від війни. У Центрі нагадали, що активна підтримка Білоруссю російської армії на початку повномасштабного вторгнення зробила Мінськ співучасником агресії Росії проти України.

"Тому будь-які заяви про "білоруських миротворців" звучать абсурдно. "Миротворча" риторика спрямована на поліпшення іміджу лукашенка в очах міжнародної спільноти", - зазначили у ЦПД.

Крім цього, риторика Лукашенка про миротворців відповідає пропагандистським наративам Кремля, який намагається представити Захід і Україну, а не Росію, тією стороною, що не хоче припинення війни.

Вибори в Білорусі - новини за темою

Як повідомляв Главред, 26 січня в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких окрім самопроголошеного президента Олександра Лукашенка брали участь ще чотири кандидати. За результатами виборів, Лукашенку "намалювали" 87,6% голосів, що дозволило йому нібито виграти вже всьоме.

У ЄС планували опублікувати спільну заяву про невизнання так званих президентських виборів у Білорусі, на яких Олександр Лукашенко знову "переміг". Однак Угорщина стала єдиною з 27 країн-членів ЄС, яка заблокувала цю заяву.

Крім цього, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в 2025 році "буде якась розв'язка українського конфлікту". Водночас він стверджує, що конфлікти між Росією та Україною триватимуть, однак "світло в кінці тунелю" з'явиться цьогоріч.

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Що відомо про Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія.

Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

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