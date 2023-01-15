Ракета забрала батька у двох маленьких дітей: у Дніпрі загинув відомий тренер з боксу

Тіло Михайла Кореновського вдалося впізнати серед мертвих, яких витягли з-під завалів.

Російська ракета в Дніпрі вбила українського тренера з боксу Кореновського / колаж фото Кирило Тимошенко, Федерація боксу України

Російські окупанти 14 січня безжально вдарили ракетою Х-22 по житловому багатоповерховому будинку в Дніпрі. Ця атака РФ забрала життя відомого тренера з боксу Михайла Кореновського. Про це заявили в Федерації боксу України.

Його тіло вдалося впізнати серед мертвих, яких витягли з-під завалів.

"На жаль, ми дізналися жахливу новину. Щойно розпізнали серед мертвих у Дніпрі тіло Михайла Кореновського. Вічна пам'ять великому тренеру, хорошому другу і сім'янину", - йдеться в повідомленні.

Ця ракета відібрала у двох маленьких дітей тата, а дружина Михайла залишилася без коханої людини. Крім цього, у них тепер немає власного будинку і навіть деяких речей - все знищила Росія.

Ракетний удар РФ по Дніпру

У суботу, 14 січня, під час масштабної тривоги російські військові потрапили в багатоквартирний будинок у Дніпрі . В даний час під завалами знаходяться цивільні.

Станом на 17:30 15 січня кількість загиблих у Дніпрі зросла до 29 осіб, серед них одна дитина, повідомили в ДСНС. Рятувальники продовжують розбирати завали, зниклими вважаються ще 43 людини. Також відомо про те, що з-під завалів вдалося врятувати 39 осіб. В результаті прильоту російської ракети постраждали щонайменше 73 людини.

В результаті попадання російської ракети по багатоквартирному будинку понад 1000 жителів залишилися без житла, сказав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. За його словами, будинок, в який потрапила російська ракета, складався з 16 під'їздів, а всього в ньому проживало близько 1700 жителів.

Журналіст Главреда побував на місці російської атаки в Дніпрі. Там продовжують працювати рятувальники. Кожен час там проводять "хвилину тиші", щоб послухати, чи доносяться звуки з-під завалів.

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