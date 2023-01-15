"Атака може бути вже сьогодні": Гуменюк розповіла про серйозну загрозу удару дронами

У Чорному морі перебувають ракетоносії, які також можуть вдарити по Україні.

РФ найближчим часом може випустити дрони для удару по Україні / Колаж фото скріншот з відео, Telegram

Росія найближчим часом може влаштувати атаку дронами. Нині у них назбиралось багато цих безпілотників. Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За її даними, ця атака може відбутись вже сьогодні.

"Поривчастий вітер є для них певною перешкодою. Тому вони не використовували їх під час підвищеної штормової небезпеки й штормової погоди, коли був дуже сильний поривчастий вітер. Наразі погода трошки вщухла, і це може бути ознакою, що вони скористаються цим",– сказала Гуменюк.

До того ж у Чорному морі досі перебувають російські ракетоносії, які можуть випустити ракети для ударів по Україні.

Ракетний удар РФ по Дніпру

У суботу, 14 січня, під час масштабної тривоги російські військові влучили у багатоквартирний будинок у Дніпрі . В даний час під завалами знаходяться цивільні.

Станом на 17:30 15 січня кількість загиблих у Дніпрі зросла до 29 осіб, серед них одна дитина, повідомили в ДержНС. Рятувальники продовжують розбирати завали, зниклими вважаються ще 43 людини. Також відомо про те, що з-під завалів вдалося врятувати 39 осіб. В результаті прильоту російської ракети постраждали щонайменше 73 людини.

В результаті попадання російської ракети по багатоквартирному будинку більше 1000 жителів залишилися без житла, сказав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. За його словами, будинок, в який потрапила російська ракета, складався з 16 під'їздів, а всього в ньому проживало близько 1700 мешканців.

Журналіст Главреда побував на місці російської атаки в Дніпрі. Там продовжують працювати рятувальники. Щогодини там проводять "хвилину тиші", щоб послухати, чи доносяться звуки з-під завалів.

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