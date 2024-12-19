"Для Путіна це ляпас": Ейдман сказав, на що здатна Росія у 2025 році

У російської окупаційної армії немає сил, щоб розширити наступ. А сирійська ситуація довела, що ресурсів і резервів у Росії немає взагалі.

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Ейдман сказав, на що здатна Росія у 2025 році/ колаж: Главред, фото: скрін, Facebook Ейдман

Коротко:

Армія РФ зараз не має сил, щоб розширити наступ на фронті

Максимум, на який здатна РФ у 2025 році – захопити ще частину Донецької області

Ситуація в Сирії показала, що в РФ немає ресурсів і резервів

Російська окупаційна армія не має сил, щоб розширити наступ на фронті. Зараз російські війська можуть проводити лише якісь локальні дії.

А для того, щоб почати широкомасштабний наступ в Україні, за словами російських провладних блогерів, країні-агресорці Росії знадобилося б від 500 тисяч до мільйона нових солдатів. Про це сказав соціолог, публіцист і автор книг Ігор Ейдман під час чату на Главреді.

"У Путіна немає сил, щоб штурмувати Запоріжжя і Херсон. Логіка війни говорить про те, що Росія не може зараз розширити наступ. Якби в РФ хотіли розширити наступ, вони мали б провести мобілізацію. "Зет-блогери" давно пишуть про те, що для початку широкомасштабного наступу в Україні знадобилося б від 500 тисяч до мільйона нових солдатів. Зараз російські війська можуть здійснювати лише якісь локальні дії, так, наприклад, ми бачимо, як вони наступають на Донбасі", – зазначив Ейдман.

Він звернув увагу, що, як вважається, у листопаді в російських військ був рекордний наступ. Водночас експерт наголосив, що якщо подивитися на мапу України, то ми побачимо, що хоч наша держава порівняно з іншими місяцями втратила багато, проте порівняно з площею захоплених територій у перші дні повномасштабної війни – мізерно мало.

За словами Ейдмана, якщо російські війська наступатимуть такими темпами, то максимум, що вони зможуть зробити у 2025 році – захопити ще шматок Донецької області. І, звичайно, Путіна це все не влаштовує. А на широкий наступ у Росії немає ресурсів.

"Як бачимо, у неї не вистачило ресурсів, щоб утримати Сирію. Іншими словами, ресурси Росії на межі, і це очевидно. Там ще намагаються робити гарну міну за поганої гри, але сирійська ситуація довела, що резервів у Росії немає взагалі, і ресурсів немає, в принципі", – сказав публіцист.

Він зазначив, що ситуація в Сирії стала ляпасом Путіну, але він був змушений з цим змиритися.

"Для Путіна те, що сталося в Сирії, – це просто ляпас, його мордою там витерли стіл. Він стільки років хизувався, вдавав із себе Олександра Македонського, переможця, а в результаті за три-чотири дні його викинули з Сирії стусаном під зад. Усе це жахливо принизливо, але, тим не менш, він змушений із цим миритися. Тому що йому просто не було чим захищати свої завоювання і режим Асада в Сирії", – зазначив Ейдман.

Дивіться відео чату з Ігорем Ейдманом:

Війна в Україні – останні новини

Раніше у Reuters зазначали, що армію КНДР "розносять" на Курщині – вбиті 100 і поранені близько 1000 північнокорейських військових. Солдати КНДР не знають особливостей відкритої місцевості, де тривають бойові дії.

Також, як повідомляв Главред, РФ хоче відкрити шлях на Херсон – окупанти штурмують острови в гирлі Дніпра. Контроль над островами Козацький та Круглик у гирлі Дніпра дасть окупантам доступ до річки, яка відіграє ключову стратегічну роль у бойових діях на півдні.

Нагадаємо, Генштаб підтвердив ураження цінного об'єкту в РФ. Українські захисники уразили ще один стратегічний об’єкт російських окупантів.

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Хто такий Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи. З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова. З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД). У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти". У 2011-му році переїхав до Німеччини.

Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"

Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

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