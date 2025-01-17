Для Придністров'я: Москва розглядає можливість купівлі газу в Європі - ЗМІ

Росія готова компенсувати витрати на транзит газу з власного бюджету.

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Росія може відмовитись від ідеї постачання газу до Придністров'я через "Турецький потік" / Колаж: Главред, фото: Укртрансгаз, УНІАН

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Тирасполь і Москва, ймовірно, обговорюють постачання газу з європейського ринку

Посередником нібито може стати не "Молдовагаз"

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну чимало представників країни-агресорки Росії почали залякувати нашу державу та її європейських партнерів дефіцитом газу, мовляв Європа замерзне без російських поставок.

Однак через три роки більшість країн ЄС позбулися енергетичної залежності від РФ, а сама Росія може почати купувати газ у Європи, щоправда через посередників, повідомляють росЗМІ.

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Мова йде про постачання газу до невизнаного Придністров'я, яке опинилося у скрутній ситуації після припинення транзиту російського газу через Україну. Хоча спершу йшла мова про постачання туди ресурсу через "Турецький потік", зараз Москва і Тирасполь нібито обговорюють закупівлі газу на європейському спотовому ринку через компанію-посередника.

ЗМІ стверджують, що на обговоренні придбання газу на суму 164 мільйони доларів для покриття внутрішнього споживання у Придністров'ї. Однак цього об'єму не вистачатиме для експорту електроенергії з Молдавської ДРЕС на правобережжя.

Посередником для цього розглядають компанію Natural Gaz D.C., яка вже уклала рамковий контракт з "Тираспольтрансгазом" на 2-3 млн кубометрів на добу.

Газопроводи з Росії до Європи / Інфографіка: Главред

Реакція Росії на припинення транзиту газу

Раніше експерт з міжнародних енергетичних відносин Михайло Гончар розповів, що Кремль фактично карає свого ж васала - придністровський режим. Тому що основне споживання газу припадає саме на цю територію - близько 2 мільярдів кубометрів на рік, тоді як правобережжя споживає близько 1 мільярда і повністю забезпечене газом.

Нагадаємо, що нібито під час зустрічі в Москві прем'єр-міністр Роберт Фіцо з очільником Кремля Володимиром Путіним забезпечив постачання газу РФ до Словаччини заздалегідь.

Як писав Главред, кремлівський диктатор пообіцяв Словаччині, що російський "Газпром" знайде альтернативні шляхи поставок законтрактованого газу до Словаччини після завершення транзиту через Україну.

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