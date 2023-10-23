Диктатор РФ не так сміливий: у розвідці пояснили, що за валіза у Путіна

Російська влада вже використала проти України всі можливі озброєння, крім ядерного, тому зайвий раз переживати через це не варто.

https://glavred.net/world/diktator-rf-ne-tak-smel-v-razvedke-obyasnili-chto-za-chemodan-u-putina-10510489.html Посилання скопійоване

Путін приїхав до Китаю з "ядерною валізою" / Колаж: Главред, фото: скріншот

Господар Кремля Володимир Путін під час візиту до Китаю з'явився на публіці з так званою "ядерною валізою". Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що такі валізи не несуть ядерної загрози, і українцям не варто переживати.

За словами Юсова, Путін бере із собою чорні валізи "не від сміливості", передає Еспресо.

"За Путіним різні валізи носять, не лише ядерні. І це, напевно, не тому, що він такий сміливий", - сказав представник ГУР.

відео дня

Юсов додав, що російська влада вже використала проти України всі можливі озброєння, крім ядерного, тому зайвий раз переживати через це не варто.

"Україна в цьому контексті не має підстав додатково переживати, тому що вся номенклатура озброєння, яку держава-терорист РФ та її нацистський уряд могли використати, вже використана", - сказав він.

Ядерний шантаж, за словами Юсова, не працює.

"Ядерна зброя по всьому світу - це зброя стримування. Тобто вона працює як елемент не застосування, а елемент стримування від зовнішніх загроз. Спроби Росії та її божевільних диктаторів перетворити зброю стримування на якусь реальну загрозу... Звичайно, світ просто так за цим не спостерігатиме, але й вестися на такий дешевий шантаж та гру теж не буде, я впевнений", - резюмував представник ГУР.

Довідка. "Ядерна валіза" Путіна - це портативний абонентський термінал ("Чегет") автоматизованої системи управління стратегічними ядерними силами "Казбек".

По суті, "Чегет" є телефонним апаратом з конференц-зв'язком, за допомогою якого інформація передається не голосом, а за допомогою спеціальних шифр-символів. Вважається, що голова Генштабу і міністр оборони РФ також мають такі термінали.

Російську "ядерну валізу" традиційно носить морський офіцер, він постійно перебуває з президентом, хоча рідко потрапляє на камеру.

Як повідомляв Главред, 17 жовтня, російський диктатор Володимир Путін прибув літаком до Пекіна. Це друга поїздка Путіна за кордон з того часу, як Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордер на його арешт у березні. Також це перша офіційна поїздка кремлівського диктатора за межі колишнього Радянського Союзу цього року після відвідин Киргизії, колишньої радянської республіки на початку цього місяця.

МКС звинувачує Володимира Путіна в незаконній депортації дітей з України та зобов'язує 123 держави-члени заарештувати російського президента і передати його до Гааги для суду, якщо він ступить на їхню територію.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.