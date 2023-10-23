УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Диктатор РФ не так сміливий: у розвідці пояснили, що за валіза у Путіна

Анна Ярославська
23 жовтня 2023, 09:09 оновлено 23 жовтня, 09:15
Російська влада вже використала проти України всі можливі озброєння, крім ядерного, тому зайвий раз переживати через це не варто.
Путін, ядерна валіза
Путін приїхав до Китаю з "ядерною валізою" / Колаж: Главред, фото: скріншот

Господар Кремля Володимир Путін під час візиту до Китаю з'явився на публіці з так званою "ядерною валізою". Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що такі валізи не несуть ядерної загрози, і українцям не варто переживати.

За словами Юсова, Путін бере із собою чорні валізи "не від сміливості", передає Еспресо.

"За Путіним різні валізи носять, не лише ядерні. І це, напевно, не тому, що він такий сміливий", - сказав представник ГУР.

відео дня

Юсов додав, що російська влада вже використала проти України всі можливі озброєння, крім ядерного, тому зайвий раз переживати через це не варто.

"Україна в цьому контексті не має підстав додатково переживати, тому що вся номенклатура озброєння, яку держава-терорист РФ та її нацистський уряд могли використати, вже використана", - сказав він.

Ядерний шантаж, за словами Юсова, не працює.

"Ядерна зброя по всьому світу - це зброя стримування. Тобто вона працює як елемент не застосування, а елемент стримування від зовнішніх загроз. Спроби Росії та її божевільних диктаторів перетворити зброю стримування на якусь реальну загрозу... Звичайно, світ просто так за цим не спостерігатиме, але й вестися на такий дешевий шантаж та гру теж не буде, я впевнений", - резюмував представник ГУР.

Довідка. "Ядерна валіза" Путіна - це портативний абонентський термінал ("Чегет") автоматизованої системи управління стратегічними ядерними силами "Казбек".

По суті, "Чегет" є телефонним апаратом з конференц-зв'язком, за допомогою якого інформація передається не голосом, а за допомогою спеціальних шифр-символів. Вважається, що голова Генштабу і міністр оборони РФ також мають такі термінали.

Російську "ядерну валізу" традиційно носить морський офіцер, він постійно перебуває з президентом, хоча рідко потрапляє на камеру.

Як повідомляв Главред, 17 жовтня, російський диктатор Володимир Путін прибув літаком до Пекіна. Це друга поїздка Путіна за кордон з того часу, як Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордер на його арешт у березні. Також це перша офіційна поїздка кремлівського диктатора за межі колишнього Радянського Союзу цього року після відвідин Киргизії, колишньої радянської республіки на початку цього місяця.

МКС звинувачує Володимира Путіна в незаконній депортації дітей з України та зобов'язує 123 держави-члени заарештувати російського президента і передати його до Гааги для суду, якщо він ступить на їхню територію.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Росії Володимир Путін ядерна загроза
Реклама

Головне за день

Атака тривала понад 3,5 години: РФ атакувала Україну дронами та ракетою

Атака тривала понад 3,5 години: РФ атакувала Україну дронами та ракетою

08:23 Україна
РФ перекидає під Авдіївку нові сили попри великі втрати - ISW

РФ перекидає під Авдіївку нові сили попри великі втрати - ISW

07:29 Україна
Вночі РФ атакувала Україну дронами, лунали вибухи: що відомо

Вночі РФ атакувала Україну дронами, лунали вибухи: що відомо

06:44 Україна
Всі головні новини

Останні новини

09:23

Геніальна ідея: жінка показала, як використовує старий тюль на кухні

09:09

Диктатор РФ не так сміливий: у розвідці пояснили, що за валіза у Путіна

09:01

Яке свято завтра 24 жовтня: день у світовій та українській історії, церкві

08:48

Втрати колосальні: екскомандир "Азову" розповів про ситуацію в районі Бахмуту

08:23

Атака тривала понад 3,5 години: РФ атакувала Україну дронами та ракетою

Завдяки ATACMS Україна може знищити Керченський міст і чимало живої сили РФ - МельникЗавдяки ATACMS Україна може знищити Керченський міст і чимало живої сили РФ - Мельник
08:08

"Це дуже небезпечно": Данілов попередив про загрозу проросійських сил в Україні

07:29

РФ перекидає під Авдіївку нові сили попри великі втрати - ISW

06:44

Вночі РФ атакувала Україну дронами, лунали вибухи: що відомо

06:36

Перспективи розвитку Близькосхідної кризиПогляд

Реклама
05:30

Головоломка, яка зведе з розуму: треба порахувати цифри на зображенні обличчя

05:00

Як утеплити пластикові вікна до зими: дуже легкий та робочий спосіб

04:30

Що робити при нудоті: 7 корисних лайфхаків, які позбавлять неприємного стану

03:20

Україна раніше не обстрілювала Міг-31К, але тепер буде: експерт вказав на помилку Путіна

02:55

Все вирішить важлива подія: Світан назвав місяць та сценарій закінчення війни в Україні

02:30

Втілення літа: молода дружина Тігіпка засвітила форми у мокрому купальнику

02:05

Як оновити старий холодильник: 5 крутих ідей, від яких гості ахнуть

01:35

Використання ATACMS може стратегічно змінити ситуацію на фронтах – експерт

22 жовтня, неділя
23:50

"Сестра назвала мене егоїсткою": жінка хоче назвати свою дитину на честь птаха

22:59

Наймолодшому – 21 рік: стали відомі імена загиблих внаслідок удару РФ по Новій пошті

22:39

Голос країни-13: хто пройшов у суперфінал європейського сезону

Реклама
22:13

Під загрозою велике місто на Харківщині: РФ пішла на прорив оборони ЗСУ

21:57

Дві країни погодилися купувати у РФ більше газу: з ким домовився Кремль

21:53

Голос країни-13 - 8 випуск: підсумки другого півфіналу у форматі крос-батлівВідео

21:05

Потужні вибухи та величезна заграва: у Севастополі розповіли про прильотиВідео

20:40

Не тільки зберігає молодість: секретні властивості гіалуронової кислоти, яка потрібна абсолютно кожному

20:26

Росіяни зібралися за всяку ціну взяти АвдіївкуПогляд

20:21

"За Путіним різні валізки носять": в ГУР відверто відповіли, чи реальна ядерна загроза

19:56

Ракетним ударом у Донецьку знищено 73 окупанти: у Мережі розкрили деталі

19:53

Удар ATACMS по аеродрому Бердянська "задвохсотив" топ-офіцера ВКС РФ

19:33

Налетить шторм: в Україну увірветься скажений вітер і дощ

19:20

"Модель лежала на ліжку": Екскоханка Девіда Бекхема розповіла, як він зраджував дружину

19:03

Тіна Кароль без макіяжу засвітила прес із рельєфними кубиками

18:59

Що не можна купувати 24 жовтня, щоб не накрила хвиля проблем: важливі прикмети дня

18:57

Дівчина показала, чим вивести жирні плями за 10 хвилинВідео

18:54

Знищили 9 бронемашин РФ: ЗСУ яскраво спалили десятки окупантів разом із технікоюВідео

18:51

Ухилятися від своїх ракет доводиться частіше: російська ППО збила свій же Мі-8

18:45

Вираз "повістка дня" – неправильний: Авраменко озвучив правильний варіант

18:17

Тоня Матвієнко хоче назвати у Києві вулицю на честь Ніни Митрофанівни

18:01

США самі зацікавлені у передачі Україні ATACMS: експерт назвав причину

17:56

РФ влаштувала кривавий штурм: великими силами пішла на захоплення важливого міста

Реклама
17:45

"Вже пакують речі": у ЗСУ розповіли, до чого готуються росіяни на Херсонщині

17:06

Скільки Міг-31К у РФ і чи можуть вони загрожувати Україні: експерт розкрив хитрощі Путіна

17:03

Який сир корисніший за білий або жовтий: Клопотенко розповів про різницю в продуктах

16:52

ЗСУ розколюють оборону РФ: націлилися на велике місто та просуваються на півдні

16:29

"Бавовна на Росії процвітає": у ГУР передадуть "привіт" за удари по Україні взимку

16:09

"Оборонці – це не люди з металу": у ГУР зробили заяву щодо мобілізації в Україні

15:57

"Зробив із себе жертву": коханка Бекхема розкритикувала футболіста за обман

15:52

Баранина, свинина та курка: яке м'ясо не підходить для шашлику

15:48

У Чехії заступилися за Україну і поставили на місце скандального Орбана

15:23

Давала зброю і дещо знала: у ГУР розкрили зв`язок Росії та ХАМАС

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Цікаве
Оптичні ілюзіїГоловоломкиТести по картинці
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти