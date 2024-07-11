'Дітовбивці' - посольство РФ у США 'прикрасили' величезним надписом

Під час саміту НАТО у Вашингтоні на будівлі посольства Росії з'явився великий надпис "childkillers" - "дітовбивці".

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На будівлі посольства РФ у США зробили надпис "дітовбивці" / колаж: Главред, фото: BILD, УНІАН

На будівлі російського посольства, що розташовується у Вашингтоні, невідомі зробили надпис "дітовбивці", ймовірно, як реакцію на обстріл росіянами дитячої лікарні Охматдит. Про це повідомляє видання Bild.

Що таке дитяча лікарня "Охматдит" багатопрофільний діагностично-лікувальний заклад у Києві, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Найбільша дитяча лікарня в Україні, яку росіяни атакували крилатими ракетами 8 липня.

Наразі невідомо, хто саме є автором такого красномовного надпису, який організатори розмістили прямо під російським триколором.

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Російське посольство та Крремль поки ніяк не відреагували на такий зухвалий вчинок організаторів, але відомо, що надпис був розміщений у дні, коли в столиці США проходив саміт НАТО.

Удар росіян по дитячій лікарні Охматдит

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 10 липня у Львові прощаються з дитячою лікаркою Світланою Лук'янчик. 30-річна нефролог загинула внаслідок російського ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня. Прощання проходить у Гарнізонному храмі Львова, про що повідомив мер міста Андрій Садовий.

Вранці 8 липня Росія здійснила масовану атаку на Київ та інші міста України. Внаслідок удару уламки ракет у Шевченківському районі столиці суттєво пошкодили багатоповерхівку. Під час розбору завалів будинку, де був повністю зруйнований під'їзд, знайшли тіла трьох людей, серед яких двоє дітей, повідомила уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарія Герасимчук.

Під час удару по Києву та інших містах України 8 липня Росія застосувала нову небезпечну тактику, намагаючись завдати якомога більшої шкоди. Окупанти зробили так, щоб ракети і дрони, які вони запускали, було важче виявити, повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Обстріли росіянами України:

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