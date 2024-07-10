'Був у критичному стані': у Києві померла дитина після обстрілу 'Охматдиту'

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що на момент удару хлопчик знаходився у критичному стані в реанімації "Охматдиту".

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Маленький хлопчик не вижив після ракетного обстрілу росіян / Колаж Главред, фото: Богдан Кутепов / Facebook, УНІАН

Внаслідок російського ракетного удару 8 липня по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві стало відомо про першу загиблу дитину серед пацієнтів закладу. Про це у своєму Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Помер маленький хлопчик, який на момент ракетного удару знаходився у критичному стані у відділенні реанімації Охматдиту", - зазначив Ляшко.

Він також наголосив, що після терористичного удару РФ по дитячій лікарні хлопчика було транспортовано до однієї із лікарень столиці.

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"Приносимо свої щирі співчуття рідним малюка. Ніколи не пробачимо російським терористам, які вбивають наших дітей", - написав глава МОЗ.

Що таке дитяча лікарня "Охматдит" багатопрофільний діагностично-лікувальний заклад у Києві, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Найбільша дитяча лікарня в Україні, яку росіяни атакували крилатими ракетами 8 липня.

Удар по "Охматдиту" 8 липня - що відомо про наслідки обстрілу Києва

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 10 липня у Львові прощаються з дитячою лікаркою Світланою Лук'янчик. 30-річна нефролог загинула внаслідок російського ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня. Прощання проходить у Гарнізонному храмі Львова, про що повідомив мер міста Андрій Садовий.

Вранці 8 липня Росія здійснила масовану атаку на Київ та інші міста України. Внаслідок удару уламки ракет у Шевченківському районі столиці суттєво пошкодили багатоповерхівку. Під час розбору завалів будинку, де був повністю зруйнований під'їзд, знайшли тіла трьох людей, серед яких двоє дітей, повідомила уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарія Герасимчук.

Під час удару по Києву та інших містах України 8 липня Росія застосувала нову небезпечну тактику, намагаючись завдати якомога більшої шкоди. Окупанти зробили так, щоб ракети і дрони, які вони запускали, було важче виявити, повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

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