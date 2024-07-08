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У Шевченківському районі Києва з-під завалів дістали тіла двох дітей

Анна Косик
8 липня 2024, 20:22
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В одному з атакованих районів Києва під час розбору завалів знайшли тіла дітей, ними виявились малолітні.
Последствия удара по многоэтажке в Киеве 8 июля
В Києві під час розбору завалів знайшли тіла двох дітей / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Вранці 8 липня країна-агресор Росія здійснила масовану атаку по Києву та інших містах України. Внаслідок попадання уламків ворожих ракет у Шевченківському районі столиці суттєвих ушкоджень зазнала багатоповерхівка. Під час розбору завалів будинку, де був повністю зруйнований під'їзд, знайшли тіла трьох людей, серед яких двоє - діти.

Про черговий злочин РФ в етері телемарафону розповіла радниця - уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарія Герасимчук. За її словами, жертвами агресора стали малолітні діти та їхня мати. При цьому інші діти все ще можуть перебувати під завалами.

"Кілька хвилин тому я отримала фотографії від наших слідчих органів з мертвими дітьми. Дітьми, яких дістали з-під завалів: дівчинка 9 років, хлопчик 11 років та їхня мама. І ці діти точно не очікували, що сьогодні їх життя закінчиться", – сказала вона.

відео дня

Герасимчук зазначила, що у відповідь на такий терор РФ потрібно діяти усій міжнародній спільноті. Вона наголосила, що зволікання з наданням ППО для України є ціною у вигляді життів дітей.

Хто така Дарія Герасимчук?

Дарія Герасимчук — українська громадська та політична діячка, Радниця - уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації з 15 червня 2021 року, пише Вікіпедія.

Масований ракетний удар РФ по Україні 8 липня

У понеділок вранці, 8 липня, РФ завдала масованого удару по Україні, вибухи прогриміли в багатьох регіонах. У Києві влучання було по корпусах дитячої лікарні "Охматдит" у Шевченківському районі. Також у пабліках з'явилося безліч фотографій і відеороликів, на яких видно руйнування в одному з корпусів цього медзакладу.

Постраждали від атаки РФ також інші райони столиці - пошкоджені об'єкти інфраструктури та житлові будинки.

Країна-агресор поцілила і по інших містах України: Дніпрі, Слов'янську, Покровську та Кривому Рогу. Як повідомлялося, внаслідок ракетної атаки РФ по останньому відомо про десятки поранених, крім того, за даними Ради оборони міста, попередньо - 10 загиблих.

Президент Володимир Зеленський написав, що дитяча лікарня пошкоджена російським ударом, під завалами люди, точна кількість поранених і загиблих поки невідома. Зараз усі допомагають розбирати завали. Президент зазначив, що РФ має відповісти за свої злочини.

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