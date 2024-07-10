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Захищала дітей до останнього: у Львові прощаються із загиблою лікаркою із "Охматдиту"

Юрій Берендій
10 липня 2024, 16:26
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Лікар незважаючи на небезпеку повернулась з підвалу "Охматдиту" в діалізну до дітей, яких не могли вивезти до безпечного місця і була з ними до кінця.
Захищала дітей до останнього: у Львові прощаються із загиблою лікаркою із 'Охматдиту'
Удар по "Охматдиту" - у Львові прощаються із Світланою Лук'янчик / Колаж Главред, фото: УНІАН, Андрій Садовий

Сьогодні, в середу 10 липня у Львові прощаються із дитячою лікаркою Світланою Лук'янчик. 30-річна лікар-нефролог загинула внаслідок російського ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня. Прощання відбувається у Гарнізонному храмі Львова, про це у своєму Телеграм-каналі повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"У Львові триває прощання з Світланою Лук'янчик, лікаркою, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу дитячої лікарні у Києві", - написав він.

Світлану Лук'янчик поховають на Голосківському цвинтарі поруч із її батьками. Друзі та родичі пам'ятають її як добру, чуйну людину і високопрофесійну лікарку. У Гарнізонному Храмі зібралися рідні, близькі та знайомі, щоб попрощатися з талановитою лікаркою.

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Що відомо про обставини загибелі Світлани Лук'янчик

Журналісти британського видання Sky News змогли дізнатись обставини загибелі дитячого лікаря Світлани Лук'янчик.

"Лікар-нефролог кинулася до підвалу дитячої лікарні в Києві, щоб перевірити стан своїх маленьких пацієнтів, яких перевели туди в безпечне місце під час сирени повітряної тривоги. 30-річна Світлана Лук'янчук, ризикуючи життям, повернулася нагору, до лікувального центру, де ще п'ятеро немовлят були підключені до апаратів для діалізу, і їх не змогли вивезти в укриття", - йдеться у матеріалі.

Незважаючи на небезпеку, вона залишилася з ними, щоб переконатися, що їхні життєво важливі процедури можуть продовжуватися, навіть коли земля здригалася від звуків російських ракет, що падали на столицю.

"Раптом один з боєприпасів влучив у лікарню, розбивши вікна діалізного центру і вбивши педіатра, яку силою вибуху відкинуло з ніг", - вказують журналісти.

Медпрацівник відділення хронічної токсикології в лікарні Валентина в коментарях журналістам зазначала, що після першого удару по лікарні одразу зрозуміла, що влучили саме в діалізну.

"Тоді я побачила Світлану у вікні... Вибуховою хвилею її відкинуло на підвіконня", - сказала жінка.

Вона сказала, що відвівши дітей, які були з нею, в інше безпечне місце (з підвалу - ред.), Валентина повернулася, щоб допомогти тим, хто перебував у діалізній кімнаті. Деякі з них були поранені вибитим склом і силою вибуху.

"Емоцій було дуже багато. Спочатку вони не розуміли, що сталося. Коли стало безпечніше, вони почали плакати, обійматися, допомагати один одному. Діти, які були зі мною в притулку, фізично не постраждали, без крові. А діти, які були на діалізі, були поранені. Коли інші діти побачили це, це було досить жахливо", - повідомила Валентина.

Що таке дитяча лікарня "Охматдит"

багатопрофільний діагностично-лікувальний заклад у Києві, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Найбільша дитяча лікарня в Україні, яку росіяни атакували крилатими ракетами 8 липня.

Обстріл "Охматдиту" - що відомо про ракетний удар РФ по Києву

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 8 липня 2024 року російська окупаційна армія здійснила масований ракетний удар по Україні, зокрема по найбільшій дитячій лікарні в Україні – "Охматдит" у Києві. За повідомленням Financial Times, Росія використала крилату ракету Х-101, яка містить західні компоненти.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував цей ракетний удар, зазначивши, що таким чином країна-агресор Росія "подала сигнал усьому світу" напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, що стартував 9 липня.

У мережі з'явилось відео, яке проаналізували аналітики видання Defense Express. Вони зазначають, що російська ракета, яка вразила "Охматдит", не була пошкодженою або підбитою, що може свідчити про навмисний обстріл дитячої лікарні.

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