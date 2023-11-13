'Дітородна функція': путінська сенаторка зганьбилась правдою про російських жінок

Росіянка звинуватила у "демографічній зимі" Захід і революцію 1917 року.

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Росіянки повинні більше народжувати, вважає Павлова / Колаж Главреда. Фото: скріншот, ua.depositphoto.com

Сенаторка від Челябінської області Маргарита Павлова закликала "переорієнтувати" російських дівчат народжувати дітей, а не здобувати вищу освіту.

Під час російського економічного форуму Павлова сказала, що росіяни перебувають на "порозі демографічної зими". Звинувачує вона в цьому Захід" і"революцію 1917 року", коли, за її словами, жінки отримали право працювати і забули "про жіноче начало".

Павлова також поставила під сумнів необхідність здобувати вищу освіту. Росіянка впевнена, що жінок в РФ освіта робить нещасними, тому їм слід більше уваги приділяти "дітородній функції".

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"В результаті ми маємо покоління 40-річних нещасних жінок, які не реалізувалися як мати, як жінка. Потрібно перестати орієнтувати дівчат на здобуття вищої освіти. Пошук себе затягується на довгі роки і упускається дітородна функція", - сказала Павлова.

Сенатор РФ запропонувала російським жінкам більше народжувати - дивіться відео:

Раніше Главред писав, що актор Василь Ліванов, який прославився роллю Шерлока Голмса у радянських екранізаціях легендарних британських оповідань Артура Конан-Дойла і відомий своєю підтримкою путінського режиму, жорстко розкритикував легенду радянської естради Аллу Пугачову та її чоловіка, коміка Максима Галкіна (які чітко висловилися проти війни, яку диктатор Путін розв'язав проти України).

Крім того, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вчергове зробив ганебну заяву про "неіснуючу" Україну, вибухнувши абсурдом у бік країн НАТО та української мови.

Не пройшла поза увагою ЗМІ й історія з зіркою серіалу "Дикий ангел" Наталією Орейро. У жінки хочуть відбрати паспорт РФ через "пропаганду ЛГБТ".

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