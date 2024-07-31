Навіть ракету побачили: в РФ знову жаліються на атаку дронів – що відомо

Як завжди, в Міноборони РФ повідомили, що російська "пе-ве-о" нібито знищила усі дрони.

https://glavred.net/world/dazhe-raketu-uvideli-v-rf-snova-zhaluyutsya-na-ataku-dronov-chto-izvestno-10584683.html Посилання скопійоване

Атака дронів на Росію / колаж: Главред, фото: pixabay

Ранок 31 липня видався неспокійним для росіян. Дрони атакували низку регіонів Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канал ASTRA.

Відомо, що перші безпілотники зафіксували у Ростовській області. Згодом надійшла інформація про 3 БпЛА в Брянській області. Також 1 дрон помітили Куйбишівському районі Калузької області.

Як завжди, в Міноборони РФ повідомили, що російська "пе-ве-о" нібито знищила усі дрони, що атакували країну-агресорку.

відео дня

Там також заявили, що нібито вдалося знищити 19 дронів у небі над Росією. Зокрема, 11 БпЛА було буцімто збили над Бєлгородською областю.

Зауважимо, що росіянам також привиділась керована ракета "Нептун-МД", яку також начебто збили над Курською областю.

Курський губернатор Олексій Смирнов заявив про пожежу після удару по якомусь об'єкту.

Нічна атака дронів на Росію – відео:

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Атаки дронів на Росію - що відомо

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 29 липня, в Томаровці Бєлгородської області сталася пожежа на підстанції, яка виникла нібито через атаку дронів. Також БПЛА були зафіксовані у Воронезькій, Курській, Брянській та Ленінградській області РФ.

27 липня у країні-агресорці Росії заявили про атаку дронів на Рязань. Тоді у районі військового аеродрому "Дягілєво" пролунали вибухи.

Крім того, у ніч на 22 липня в російському Туапсе також прогриміло кілька гучних вибухів. Повідомлялося, що місцевий НПЗ атакували дрони.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред