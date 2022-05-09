"Давати зброю – єдиний вихід": відмова країн протистояти РФ посилить її злочини – Шольц

Шольц заявив, що відмова держав протистояти РФ посилить її злочини/ Reuters, Bundeswehr Oliver Schmidt

Путін поставив під загрозу мир у Європі. Тому він не лишає Німеччині та іншим цивілізованим країнам іншого вибору, крім як постачати Україні озброєння для захисту від російської агресії.

Те, що накоїв російський диктатор, не може зійти йому з рук. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на Федеральному конгресі Німецької конфедерації профспілок у Берліні, пише Wirtschaftswoche.

Шольц наголосив, що Путін хотів втілити у життя "реваншистський проєкт Російської імперії". І заради цього російський диктатор порушив державні кордони іншої країни. А непорушність держкордонів є однією із ключових у системі міжнародного права.

Канцлер Німеччини наголосив, що ФРН підтримуватиме Україну. Адже рішення не протистояти Путіну призведе лише до того, що агресор зміцніє і посилить свою злочинну діяльність, наголосив Шольц.

Надання Німеччиною зброї Україні

Раніше повідомлялося, що німецький парламент, Бундестаг, більшістю голосів схвалив пропозиція про постачання зброї Україні – у тому числі і з важкого озброєння.

Пізніше стало відомо, що ФРН планує передати Україні зенітні самоходки Гепард – це броньована машина, головне завдання якої захищати війська від нападів з повітря – штурмовиків, вертольотів, безпілотників.

Цю інформацію пізніше підтвердила очільниця Міністерства оборони ФРН Крістіна Ламбрехт – вона зазначила, що Німеччина передасть ЗСУ сім самохідних артилерійських установок (САУ) моделі PzH 2000.

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