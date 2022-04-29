Пекло для вертольотів і "сушек" РФ: у ФРН розповіли про зенітки Гепард для ЗСУ

Німецька зенітка Gepard / Bundeswehr / Oliver Schmidt

ФРН планує передати Україні зенітні самоходки Гепард - це броньована машина, головне завдання якої захищати війська від нападів з повітря - штурмовиків, вертольотів, безпілотників.

Як розповів Німецькій хвилі експерт берлінського Фонду наука і політика (SWP) Вольфганг Ріхтер, Гепарди легко пересуваються і добре захищають війська, в цьому їх сила.

"У правильних руках він здатний в лічені хвилини повністю знищити цілий конвой. Це пекельна машина в бою за наземними цілями. Але і бойові вертольоти і "сушки" його будуть боятися", - написав колишній офіцер Бундесверу в мережі Twitter під псевдонімом Gepardkommandant, який говорить що має багаторічний досвід роботи з цією технікою.

Що вміє німецька бронемашина вагою до 47 тонн:

стріляти двома гарматами 35 мм зі швидкістю більше 1000 пострілів в хвилину (так що неможливо розрізнити окремі постріли);

веде вогонь по цілях до трьох з половиною кілометрів у висоті і шести кілометрів, якщо мова йде про наземні цілі;

на деякі модифікації підвішують ракетні системи Стінгер;

у Гепарда - два радари оглядом до 15 кілометрів.

Перші п'ять "Гепардів" повинні бути відправлені ВСУ негайно, протягом травня – 30, а решта – до 25 червня, як дізналася газета Bild з джерел в галузі.

Але Вольфганг Ріхтер обережніше в прогнозах того, коли машини надійдуть на озброєння ЗСУ - він вважає, що не раніше, ніж через 4 місяці.

"Вони істотно поліпшать наші вогневі можливості і бойовий потенціал Збройних сил", - згоден український військовий експерт Олег Жданов. Відмінність Гепардів (від "Тунгусок", що стоять на озброєнні ЗСУ і РФ – Ред.) полягає в тому, що у них кращі РЛС (радіолокаційні системи – Ред.) і краща швидкодія, а, відповідно, і точність ведення вогню "це істотно змінить характер реакцій тактичної ППО, яка прикриває безпосередньо позиції наших солдатів на передовій", - пояснює Жданов.

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