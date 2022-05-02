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Угорщина знала про плани Путіна та хотіла забрати частину території - Данілов

2 травня 2022, 22:15

Данілов вважає, що угорська влада знала про підготовку агресії проти України. Більше того, мав свій територіальний інтерес, переконаний він.

Данилов
Данилов висловився про позицію Угорщини / УНІАН

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов під час телемарафону UAразом піддав різкій критиці позицію Угорщини щодо розв'язаної Росією війни проти України.

Данілов вважає, що угорська влада знала про підготовку агресії проти України. Більше того, мав свій територіальний інтерес, переконаний він.

"Та ж Угорщина, яка відкрито заявляє про свою співпрацю з РФ. Більш того, вона була попереджена Путіним, що буде напад на нашу країну. Ви бачили її позицію. Вона вважала, що зможе забрати частину території. Ну, побачимо, які наслідки будуть для цієї країни за результатами цієї війни", - заявив секретар Радбезу.

Газовий шантаж Заходу з боку Росії

Президент РФ Володимир Путін 23 березня заявляв, що Росія збирається отримувати сплату за газ від Європи в рублях. За його словами, в Москві вирішили зробити такий вибір нібито через недоцільність отримання сплати в доларах в умовах санкцій з боку Заходу.

Нагадаємо, Росія в середу, 27 квітня, припинила постачати газ до Польщі і Болгарії, адже ті відмовилися платити в рублях.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія поставила мету для всіх країн-учасниць ЄС відмовитися від імпорту російського газу до 2027 року.

Однак, як заявляв глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, країни-члени Європейського Союзу зараз не мають згоди щодо введення повного ембарго на російські енергоносії або підвищення мит на імпорт російської нафти і газу.

РФ висунула ультиматум країнам Європи, який передбачає відмову Газпрому постачати їм газ у тому випадку, якщо вони не будуть платити за паливо в рублях. Термін російської умови закінчується 21 травня. Фінляндія вже отримала попередження про припинення поставок палива. Як вважають у Гельсінкі, від газу з РФ можуть бути відключені багато країн Євросоюзу.

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РНБО війна в Україні військова агресія РФ новини України Олексій Данілов
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