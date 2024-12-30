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Далекобійна гармата РФ б'є на 30 кілометрів: що відомо про нову САУ ворога

Олексій Тесля
30 грудня 2024, 04:30
2297
Нова САУ має аналогічне з 2С43 компонування, і, ймовірно, використовує всі ті ж елементи, що й "Мальва".
САУ, Мальва
/ Колаж: Главред, фото: mil.in.ua

Важливо:

  • Нова САУ є модифікацією 152-мм самохідки 2С43 "Мальва"
  • Далекобійність САУ підвищено з 29 км до 33,1 км.

Російські окупаційні війська використовують на фронті нову колісну самохідну артилерійську установку, яка ймовірно є модифікацією 152-мм самохідної гаубиці 2С43 "Мальва".

"Загалом нова САУ має аналогічне з 2С43 компонування, і, ймовірно, використовує всі ті самі елементи, що й "Мальва", включно із системою наведення, окрім артилерійської частини", - пише "Мілітарний".

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Уточнюється, що нова САУ, замість 152-мм гаубиці 2А64, отримала артилерійську частину від далекобійної гармати 2А36 "Гіацинт-Б", що дало змогу збільшити максимальну дальність вогню САУ звичайними осколково-фугасними боєприпасами з 24,7 км до 30,5 км і активно-реактивними снарядами з 29 км до 33,1 км.

Згідно з аналітичними викладками, нова далекобійна артилерія РФ, крім бронювання, також захищена штатними противодронними екранами і системою РЕБ.

Однак за словами експерта з бронетанкової техніки Андрія Тарасенка, нова САУ використовує не нову артилерійську частину, створену на базі 2А36, а є встановленою на нове шасі гарматою "Гіацинт-Б", знятою зі зберігання.

На сьогодні невідомо, чи це було використано лише для виготовлення першого прототипу, чи також застосовуватиметься і для серійного виробництва, зазначають експерти. Водночас уточнюється, що наразі нові гармати 2А36 в РФ не виробляються.

Крім того, незважаючи на однаковий калібр 152 мм з іншими радянськими і пострадянськими системами, системи на базі гармати 2А36 не сумісні з ними за боєприпасами, і вимагають виробництва власної лінійки снарядів і зарядів, зазначають експерти.

Скріншот
/ mil.in.ua

Раніше повідомлялося про те, що Збройні сили вразили FPV-дроном російську самохідну артилерійську установку "Мальва". 2С43 "Мальва" - це аналог французької системи "Цезар" і вітчизняної "Богдани", який може вести автоматизований вогонь на відстані до 25 км.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на фронті найближчим часом з'являться українські САУ. Президент зазначив, що у квітні з'явиться 10 САУ "Богдана", а в травні та згодом їх буде ще більше.

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Що відомо про САУ Ceasar

Ceasar – французька 155-мм самохідна артилерійська установка, призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів у мінних полях і польових загородженнях.

Артилерійською частиною установки є гармата калібром 155-мм і довжиною ствола у 52 калібри. Гармата може використовувати весь асортимент 155-мм снарядів НАТО, з касетними включно. Максимальна відстань вогню – 42 км. Возимий боєкомплект – 18 снарядів. Швидкострільність – 6 пострілів на хвилину. Система управління вогнем FAST-Hit автоматизована з прив'язкою до GPS, пише Вікіпедія.

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