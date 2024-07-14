Головний удар по Росії: Буданов назвав ключову втрату ворога у війні

Відновлення військово-морського флоту і запасів ракет стане серйозним викликом для країни-окупанта Росії, вважає керівник ГУР Кирило Буданов.

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Росіяни вже до осені 2022 року втратили всю свою професійну армію - Буданов / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот YouTube

Росіяни у війні проти України втратили всю свою професійну армію, і тепер їм доводиться воювати на полі бою ким завгодно. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

В інтерв'ю NV він розповів про те, що ще до осені позаминулого року росіяни втратили всю свою професійну армію.

"Найголовніше (серед російських втрат) - професійний людський ресурс, ось на це піде багато років. Скажімо правду: вони ще до осені 2022 року втратили всю професійну армію. Тепер вони воюють мобілізованими, зеками - ким завгодно", - зазначив Буданов. відео дня

Також Кирило Буданов підкреслив, що іншими складними проблемами для РФ будуть відновлення Чорноморського флоту, а також запасу ракет оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівня.

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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