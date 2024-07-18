Уперше в історії: кадри ураження російської САУ "Мальва" FPV-дроном

Бійці уполювали САУ на напрямку Липці-Глибоке, що на Харківщині.

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Уперше в історії САУ уражено FPV-дроном / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Збройні сили уразили FPV-дроном російську самохідну артилерійську установку "Мальва". Це — вперше в історії російсько-української війни, запевняє командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко.

"Екіпаж батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" пошкодив новітню ворожу установку на напрямку Липці-Глибоке, що на Харківщині", — ідеться у повідомленні.

2С43 "Мальва" – це аналог французької системи "Цезар" та вітчизняної "Богдани", який може вести автоматизований вогонь на відстані до 25 км.

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Перші "Мальви" були зафіксовані на фронті на початку червня.

"Скоро будуть зафіксовані останні – з почином, так би мовити", — привітав Федоренко своїх бійців.

Війна в Україні - як дрони змінюють обстановку на фронті

ЗСУ за кількістю застосування дронів можуть уже й переважати противника на полі бою, допустив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський.

Як писав Главред, Україна організувала серійне виробництво вітчизняних ударних дронів, які дозволяють завдавати ударів по військових об'єктах агресора Росії на відстані понад 1000 кілометрів.

Ще у червні західні аналітики писали про здобуття переваги ЗСУ у застосуванні безпілотників на передовій. Зазначалося, що українській армії вдалось адаптуватись до бойових дій та інтегрувати нові технології.

Які втрати російських військ за два роки війни в Україні? У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що із початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розгорнула 130 батальйонних тактичних груп - щонайменше 100 тис. окупантів. За даними британської розвідки, підтверджені втрати Росії включають понад 2 700 танків і 5 000 БМП та БТР. Ймовірно, загиблими та пораненими є близько 350 000 осіб.

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