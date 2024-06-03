'Дадуть ТЯЗ!': Соловйов істерикою відреагував на удари ЗСУ зброєю США по Росії

Пропагандист почав лякати аудиторію росіян ядерним ударом України.

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Соловйов істерить через удари по прикордонню Росії / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Російський топ-пропагандист Володимир Соловйов не залишився байдужим до недавнього дозволу Америки, наданого Україні, бити по території РФ зброєю США - і вставив свої п'ять копійок у вечірньому ефірі, лякаючи росіян ще й ядерними ударами.

В останньому шоу путінський блазень заявив своїй аудиторії, що Україна близька до отримання ТЯЗ.

"А знаєте, що буде далі? Через крок Україна отримає тактичну ядерну зброю. Точно так само, як зараз отримала дозвіл, як отримала носії.... Вони отримають тактичну ядерну зброю", - сказав Соловйов.

відео дня

Потім пропагандист поскаржився, що Україна, на відміну від Росії, не буде тягнути час, щоб використати цю зброю по країні-агресорці.

"Під оплески Заходу!" - перейшов пропагандист на вереск.

Соловйов пророкує ядерний удар по Росії - дивіться відео:

Україна почала використовувати західну зброю по Росії - що слід знати

ЗСУ в перші години після отримання відповідного дозволу від США вдарили по військових об'єктах росіян у Бєлгородській області.

Однак у ЗСУ все ще є обмеження щодо застосування американського озброєння, наприклад, наші військові не можуть запускати далекобійну балістику ATACMS і атакувати цією зброєю далекі військові об'єкти окупантів, які безпосередньо не використовуються агресором під час війни.

На крайні заходи Вашингтон пішов у зв'язку із загостренням ситуації в Харківській області, де росіяни ведуть масштабний наступ, намагаючись розпорошити сили і засоби ЗСУ.

Хто такий Володимир Соловйов Володимир Соловйов - російський пропагандист і рупор Кремля. Відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями і проросійською пропагандою, задовго до окупації Криму Росією погрожував окупацією і вербалізовував наміри РФ щодо окупації. У серпні 2014 року внесений Україною до списку санкцій за позицію щодо війни на сході України та анексії Криму Росією. Внесений до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України. Підтримує путінський режим і війну Росії проти України, пише Вікіпедія.

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