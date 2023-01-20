"Цифри великі": американський генерал заявив про колосальні втрати України та РФ

Генерал Міллі висловив сподівання, що Україна відвоює всі свої території, а також що зрештою сторони сядуть за стіл переговорів.

Генерал Міллі заявив про колосальні втрати України та Росії / 59 ОМПБр ім. Якова Гандзюка

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі заявив, що у кривавій боротьбі з російськими окупантами Україна, як і країна-агресорка Росія, зазнає величезних втрат на фронті. Він підкреслив, що зрештою все дійде до столу переговорів.

"Коли ми говоримо про кількість поранених, постраждалих, загиблих, звичайно, це війна, і ми розуміємо, що цифри великі. Ми вже бачимо, якими є втрати росіян – а це понад 100 тисяч – це дуже велика кількість. І для Росії вона просто немислима. Тут ми говоримо про російську армію, російських військових, а також про так званих "вагнерівців". Справді, вони зазнають величезних та колосальних втрат", - заявив Міллі на пресконференції за підсумками зустрічі на базі "Рамштайн".

Генерал США також підкреслив, що в рамках чергового етапу мобілізації Росія оголосила про призов 300 тисяч військовозобов'язаних. Водночас він зауважив, що кількість мобілізованих може бути значно більшою.

Міллі висловив сподівання, що Україна відвоює всі свої території, а також що зрештою сторони сядуть за стіл переговорів.

"Україна також зазнає величезних втрат. Ми бачимо, скільки невинних життів забирає російська війна, адже Росія б’є по об’єктах критичної інфраструктури, по житлових районах. І так само дуже багато поранених та загиблих серед солдатів української армії. Тому обидві сторони конфлікту зазнають колосальних втрат. Тому я гадаю, що рано чи пізно все дійде до столу переговорів і будуть ухвалені відповідні рішення. І ми сподіваємося, що Україні вдасться відвоювати свої території", – наголосив Міллі.

Втрати України та Росії на війні

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що втрати української армії під час війни, яку розв'язала в Україні Росія, становлять від 10 до 13 тисяч загиблих. Водночас втрати окупаційної армії набагато быльші.

Як зазначив керівник Служби зовнішньої розвідки України та генерал армії Микола Маломуж, влада Росії приховує реальні втрати своєї армії, які вона несе у війні проти України. За його словами, більше 55 тисяч росіян уже вбиті і 60-70 тисяч поранені. Всього близько 100 тисяч убитих і поранених. Він підкреслив, що близько 90% окупантів – без ніг, без рук, з важкими пораненнями та каліцтвами. Назад на фронт повертається лише 10%.

Ба більше, російське командування приховує причини загибелі мобілізованих росіян перед новою хвилею призову, щоб запобігти бунтам в армії. У зв’язку з цим командири розповідають родичам ліквідованих окупантів, що ті нібито "заснули та не прокинулись".

Вас може зацікавити: