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"Цифровий концтабір": Фейгін розповів, як РФ створює нескінченний військовий резерв

Аліна Дембіцька
17 квітня 2023, 19:55 оновлено 17 квітня, 19:55
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Російський опозиціонер підкреслив, що влада РФ наразі отримала механізми позасудового тиску на потенційних ухилянтів.
'Цифровий концтабір': Фейгін розповів, як РФ створює нескінченний військовий резерв
Фейгін розповів, як РФ створює нескінченний військовий резерв / Міноборони РФ, скріншот

Влада країни-агресорки Росії отримала новий інструмент тиску на громадян. Відтепер усі повнолітні росіяни мають бути зареєстровані в системі "Держпослуги" (аналог української "Дії"), куди приходитимуть повістки. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський опозиційний політик та правозахисник Марк Фейгін.

"Зараз влада РФ отримала інструмент додаткового тиску – ти можеш намагатися втекти, але куди ти втечеш, якщо тебе внесуть до усіх баз і ти потенційно ризикуєш втратити навіть доступ до медичних послуг? Тобто вони отримали механізми позасудового тиску на потенційних ухильників. Плюс, кажучи про "Держпослуги", людина може бути в комі, а їй прийде повістка і вона не з'явився", - розповів Фейгін.

За його словами, це той порядок, який не передбачає жодних виправдань і об'єктивних причин для ігнорування порядку.

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"Ти просто зобов'язаний з'явитися і все, без варіантів. Так що по суті створюється система цифрового концтабору, тому що тепер, хочеш ти того чи ні, всім, хто досяг повноліття, потрібно мати аккаунт на "Держпослугах", видалити який можна тільки за явки особисто. Це буде в обов'язковому порядку, і вміє людина користуватися смартфоном чи ні, вже нікого не хвилює. Все це – заходи для подальшого закручування гайок, позбавлення конституційних свобод. Повертаючись до головної причини, то, звичайно, без цих заходів ухилянтів серед росіян було б більше. І тепер РФ латає дірки, щоб мати нескінченний резерв", - зазначив російський опозиціонер.

Мобілізація у РФ

Російський диктатор Володимир Путін незабаром планує оголосити нову хвилю мобілізації в країні-агресорці Росії. Про це раніше повідомляло західне авторитетне видання The New York Times.

"Представники американської розвідки кажуть, що отримують свідчення того, що незабаром він може мобілізувати ще більше росіян в армію, додавши сотні тисяч до 300 тисяч вже призваних", − повідомляють журналісти.

Раніше в британській розвідці заявили про те, що Росія збирається дати старт кампанії з набору додаткових 400 тисяч окупантів для війни проти України.

Москва спробує представити мобілізацію в якості "набору добровольців", проте в реальності регіони будуть змушувати громадян примусово вступати до лав російських військ. Втім, ворогові навряд чи вдасться набрати стільки "добровольців", для яких, до того ж, немає достатньої кількості військової техніки.

Нагадаємо, в окупованому Росією Криму серед колаборантів росіян ростуть панічні настрої. Посилилася військова мобілізація і роздача повісток на вулицях. Російський бізнес готується до евакуації. Київ закликає місцевих жителів повідомляти про пересування ворожих військ та військової техніки.

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