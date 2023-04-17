"Війна прийшла до будинків росіян": в ГУР заявили, що в РФ не залишилось безпечних місць

Юсов підкреслив, що росіяни мають звикати до того, що поки вони продовжують вести агресивну війну, на їхній території не буде безпечних місць.

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В ГУР заявили, що в РФ не залишилось безпечних місць / УНІАН, Міноборони РФ

У країні-агресорці Росії більше не залишилося безпечних місць, доки вона воює проти України. Повномасштабна війна вже прийшла до будинків російських окупантів. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Висловлюючи свою думку щодо вибухів в російському місті Бєлгород, які сталися у ніч на 17 квітня, Юсов зазначив, що розвідка знає все, що відбувається на території країни-агресорки, але не буде ні підтверджувати, ні спростовувати причетність України до цих інцидентів в Росії.

"Очевидно, що для людей, які вірять у диво, живуть і творять добро, на них сходить благодатний вогонь. Хто робить зло, то вогонь на Великдень буває іншим", - зазначив представник ГУР.

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Він підкреслив, що російські загарбники мають звикати до того, що поки вони продовжують вести агресивну та несправедливу війну, на їхній території не буде безпечних місць.

"Війна вже прийшла до будинку кожного росіянина та кожного підданого режиму Путіна", - резюмував Юсов.

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 17 квітня, в Бєлгородській області прогриміли потужні вибухи. У деяких районах міста після цього зникло світло.

"У центрі Бєлгорода проблеми з електрикою. Пов'язано з прильотом в одну з міських підстанцій", - пишуть місцеві Telegram-канали.

При цьому влада регіону заявила про дві пожежі. За їхніми даними, постраждалих немає.

Як повідомляв Главред, влада міста Білгород, з території якого війська країни-окупанта Росії завдають ракетних і артилерійських ударів по Харкову і Харківській області, вирішили не проводити свій парад до 9 травня. Там побоюються "удару з боку ЗСУ" по військовій техніці та армії загарбників.

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