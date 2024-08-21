'Щось почне змінюватися': дипломат сказав, коли в РФ спалахнуть протести проти Путіна

Зміни в Росії можливі лише тоді, коли війна торкнеться безпосередньо Москви, де живуть еліти, зазначив Володимир Огризко.

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Чи підніметься в Росії хвиля невдоволення через події в Курській області / Колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

Більшість росіян сприймають війну як щось далеке і навіть тепер, коли бойові дії прийшли на їхню територію, не варто очікувати масових протестів чи невдоволення. Росія завжди була країною рабів, де люди сліпо йдуть за своїми правителями. Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, керівник Центру дослідження Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Російське "народонасєлєніє" надзвичайно різне, країна величезна. Що для сибіряка значить те, що відбувається на якійсь Курщині, де він ніколи не бував, і не знає, де та Курщина на карті? Не кажучи вже про жителів Далекого Сходу. Вони живуть своїм місцевим життям, яке за межі регіону не виходить. Тому очікувати, що в Росії підніметься хвиля невдоволення через події в Курській області, не варто. Я в це не вірю", - сказав він.

Дипломат підкреслив, що Росія традиційно залишається "країною рабів", де більшість населення слідує за позицією влади і не проявляє власної волі. За словами Огризка, ця рабська ментальність глибоко вкорінена в російському суспільстві.

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"Тому я не вірю в те, що в Росії можуть початися протести. Коли подібна до Курської операція почнеться десь під Москвою, де живуть хазяї рабів, тоді шанс на те, що щось почне змінюватися, безумовно, буде. А буде він лише тоді, коли фінансова і політична обслуга Путіна зрозуміє, що він програє, що з цим потрібно закінчувати", - зазначив ексміністр закордонних справ України.

Також Огризко зауважив, що навіть російський олігарх Олег Дерипаска вже висловився за завершення війни, хоча і в контексті заморожування конфлікту, що є неприйнятним для України. Тим не менше, сам факт таких заяв є важливим сигналом про можливі зрушення в настроях російської еліти.

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Операція в Курській області – останні новини

Нагадаємо, ЗСУ в Глушківському районі Курської області поступово затискають угруповання російських військ. Як повідомив військовий експерт Олександр Мусієнко, окупанти можуть опинитися в оточенні через відрізання сполучення через річку Сейм. Українські сили продовжують наступальні дії і розширили контроль над територією РФ до 1256 квадратних кілометрів.

Також після прориву в Курську область 6 серпня українські бійці вірять у перемогу і натхнені успіхами. Це перший великий перетин російського кордону українськими силами за 2,5 роки війни. Хоча ситуація стає складнішою, військові зберігають оптимізм і готові продовжувати наступ.

Водночас Олег Жданов зазначив, що російський диктатор Володимир Путін не сильно переймається втратою Курщини. Путін зосереджений на захопленні Донбасу і не планує знімати війська зі східного фронту.

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