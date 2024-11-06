Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Що зміниться для України після перемоги Трампа: в Politico розкрили деталі

Юрій Берендій
6 листопада 2024, 13:43
474
Президентство Дональда Трампа буде важким, але не обов'язково поганим для України і може потребувати зміни підходу Києва, йдеться у статті Politico.
Що зміниться для України після перемоги Трампа: в Politico розкрили деталі
Що зміниться для України після перемоги Трампа / Колаж Главред, фото: УНІАН, acebook.com/​DonaldTrump,

Коротко:

  • Реакція Зеленського на перемогу Трампа на виборах в США
  • До чого готуватись українцям після перемоги Трампа

В Україні відреагували на перемогу кандидата в президенти США Дональда Трампа на вибрах президента, який у своїй промові пообіцяв "зупинити війни". Про це повідомляє Politico.

Президент України Володимир Зеленський у середу нагадав у соціальних мережах про "чудову зустріч" з Трампом у вересні та відзначив його прихильність до підходу "мир через силу". Однак Зеленський додав: "Ми розраховуємо на подальшу двопартійну підтримку України в Сполучених Штатах".

відео дня

У матеріалі йдеться, що попри постійне наголошення української влади на двопартійній підтримці у США, перспектива перемоги Трампа створює значний тиск на Київ.

Зазначається, що з жовтня 2023 по квітень 2024 року Республіканська партія блокувала допомогу Україні, що вимусило Київ виснажити воєнний бюджет і втратити частину кваліфікованих військових. Настрій у Києві був похмурим, але рішучим.

Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, зазначив у Facebook, що тепер Україні доведеться пристосуватися до "світу Трампа".

"Я дуже скептично ставлюся до того, що війна закінчиться за 24 години, як він обіцяв. Але нудьгувати нам точно не доведеться", - наголосив він.

Непередбачуваність Трампа змушує українців вагатися щодо його потенційного другого терміну. Республіканець неодноразово заявляв про добрі стосунки з Путіним та критикував Зеленського, називаючи його "найбільшим продавцем в історії". Водночас Трамп також стверджував, що попереджав Путіна про можливість бомбардувань Москви з боку США у разі нападу на Україну.

Голова комітету у закордонних справах Верховної Ради Олександр Мережко дотримується поміркованого оптимізму, зазначаючи, що у разі президентства Трампа Києву необхідно буде переглянути свій підхід.

"Я не думаю, що його президентство буде поганим для України - можливо, важким, складним, але не обов'язково поганим. Трамп - прагматичний бізнесмен", який "мислить категоріями витрат і вигод", сказав Мережко в інтерв'ю POLITICO, маючи на увазі, що Україні потрібно буде докласти чимало зусиль, щоб переконати його продовжувати підтримувати Київ.

Що зміниться для України після перемоги Трампа: в Politico розкрили деталі
Вибори президента США - що важливо знати / Інфографіка Главред

Що таке Politico?

Politico — американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія, охоплює теми політики й урядування в Сполучених Штатах Америки і на міжнародному рівні. Контент поширюється через телебачення, Інтернет, газету The Politico та радіо, пише Вікіпедія.

Вибори в США - хто переміг на виборах у США

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Брюсселі шириться думка, що перемога Дональда Трампа на виборах у США стане своєрідним "шоком" для ЄС, який стимулює об'єднання дій щодо підтримки України та змусить Європу взяти на себе більшу частку тягаря війни. Таку думку висловив засновник Brussels Freedom Hub Роланд Фроденштайн.

Американський політик Дональд Трамп, який оголосив про свою перемогу на президентських виборах, пообіцяв припинити всі війни. Цю заяву він зробив перед прихильниками у штабі в Палм-Біч, Флорида.

6 листопада The Hill повідомило, що Трамп, представник від Республіканської партії, здобув перемогу на виборах у США. За прогнозами CNBC, він незабаром має намір зателефонувати російському диктатору Путіну, а на початку 2025 року розпочати переговори про мир в Україні.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп Вибори у США
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Китаї зробили заяву про перемогу Трампа і удар США по економіці Пекіна

У Китаї зробили заяву про перемогу Трампа і удар США по економіці Пекіна

16:03Світ
Шольц принципово не хоче надавати Україні Taurus: Кулеба розкрив страхи Німеччини

Шольц принципово не хоче надавати Україні Taurus: Кулеба розкрив страхи Німеччини

15:40Україна
"Війна йому заважає": Кулеба прямо сказав, що чекає на Україну після перемоги Трампа

"Війна йому заважає": Кулеба прямо сказав, що чекає на Україну після перемоги Трампа

15:33Політика
Реклама

Популярне

Більше
Україну накриває магнітна буря: коли цей шторм буде на піку

Україну накриває магнітна буря: коли цей шторм буде на піку

Гороскоп на завтра 7 листопада: Дівам - дивовижна удача, Стрільцям - грандіозний куш

Гороскоп на завтра 7 листопада: Дівам - дивовижна удача, Стрільцям - грандіозний куш

Влупив майже 6-бальний шторм: до України наближається ще кілька магнітних бур

Влупив майже 6-бальний шторм: до України наближається ще кілька магнітних бур

Голосування завершено: хто перемагає на виборах у США - останні підрахунки

Голосування завершено: хто перемагає на виборах у США - останні підрахунки

Україна має далекобійну зброю: ядерний арсенал РФ в зоні ризику - ЗМІ

Україна має далекобійну зброю: ядерний арсенал РФ в зоні ризику - ЗМІ

Останні новини

16:11

РФ перекидає РЕБи в бік кордону з Україною: партизани назвали причину

16:09

Чому в 90-х відключали світло: правда про темне минуле України, яку знають одиниці

16:03

У Китаї зробили заяву про перемогу Трампа і удар США по економіці Пекіна

16:02

Джо Байден уперше стане прадідусем

15:45

Експерти закликали поставити миску з содою на вікно в листопаді: в чому причинаВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

15:40

Шольц принципово не хоче надавати Україні Taurus: Кулеба розкрив страхи Німеччини

15:33

"Війна йому заважає": Кулеба прямо сказав, що чекає на Україну після перемоги Трампа

15:27

Мова про сотні тисяч гривень: Генштаб розкрив вартість підготовки солдата

15:25

Китайський гороскоп на завтра 7 листопада: Тиграм - розчарування, Свиням - ревнощі

Реклама
15:22

Трамп не фанат Путіна: що нас чекає після виборівПогляд

15:15

Нічого не порветься: чоловік показав, як правильно розкривати конвертВідео

15:07

У Лаврова вибухнули "умовою" Росії для Трампа щодо України

15:06

Провал Гарріс та загроза узурпації влади: що відомо про результати виборів в США

14:58

Меланія Трамп з'явилася у старій сукні в день виборів у США - деталі

14:49

Армія КНДР вступає в бої із ЗСУ: у Південній Кореї зробили термінову заяву

14:44

Загадка для найрозумніших: треба знайти пропущене число за 14 секунд

14:35

Пристібаємо паски безпеки: чого чекати від другого строку ТрампаПогляд

14:28

РФ готує наступ на 2 великих міста: чи зможе ворог реалізувати задумане

14:17

Перший незручний момент президента: Меланія відмовилася цілувати Трампа на публіціВідео

14:15

Два кроки для України: нардеп зробив прогноз щодо війни після перемоги Трампа

Реклама
14:11

Чому ЗСУ створюють нові бригади замість поповнення старих: відповідь Генштабу

13:53

Сильних та борзих завжди підтримують: чого чекати від Трампа?Погляд

13:52

Удача зникне на цілий рік: що категорично не можна робити 7 листопада - прикмети

13:47

Гучний законопроєкт про дрова: чим лякали українців і що вирішив Зеленський

13:43

Що зміниться для України після перемоги Трампа: в Politico розкрили деталі

13:32

"Нова реальність для українців": експерт озвучив плани Трампа щодо війни

13:28

Китай стурбований військами КНДР у РФ: у Пекіна є вагома причина - The Guardian

13:16

Ворог окупував за жовтень найбільшу територію України за рік - Deep State

12:55

Трамп може дати Україні все необхідне: несподіваний сценарій завершення війни

12:53

Чи вдарить Трамп по центру Москви після перемоги на виборах: відповідь Кулеби

12:16

У Путіна відреагували на тріумф Трампа на виборах у США

12:16

"Правило двох стін не врятує": РФ небезпечно модернізувала "Шахеди" - що відомо

11:50

Українські безпілотники атакували порт у Каспійську: що могли уразити ЗСУ

11:41

Відправлення військ КНДР на війну з Україною: ЗМІ дізналися, що Пхеньян отримає від РФ

11:32

Росія посилює терор: що придумав ворог для нових атак на Україну - Криволап

11:26

Трамп перемагає на виборах: у CNN дізналися, що робитимуть у Гарріс

10:40

Україна "втягує Варшаву у війну": у МЗС жорстко відповіли на звинувачення Польщі

10:38

Відразу після виборів Трамп натякнув, що збирається робити з війною в УкраїніВідео

10:28

Про це здогадуються одиниці: чому автомобільні шини чорні

10:13

Зеленський привітав Трампа з перемогою і зробив заяву

Реклама
10:11

Контроль над Сенатом США перейде до республіканців: чим це вигідно ТрампуВідео

09:46

Трамп особисто оголосив про свою перемогу на виборах президента США

09:40

Тисячі росіян знищені: Сирський розкрив втрати армії РФ у Курській області

09:33

Трамп зателефонує Путіну, а в 2025 році розпочнуться переговори про мир - CNBC

09:02

Ілона Гвоздьова погладшала на 13 кг - скільки вона тепер важить

08:59

Карта Deep State онлайн за 6 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:56

Українські дрони атакували РФ за 1000 кілометрів: у Дегестані прогриміли вибухи

08:50

Трамп вдруге стає президентом США - ЗМІВідео

08:37

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 6 листопада (оновлюється)

08:19

"Інша жінка": який зараз вигляд має Слава Камінська

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти