Що зміниться для України після перемоги Трампа: в Politico розкрили деталі

Президентство Дональда Трампа буде важким, але не обов'язково поганим для України і може потребувати зміни підходу Києва, йдеться у статті Politico.

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Що зміниться для України після перемоги Трампа / Колаж Главред, фото: УНІАН, acebook.com/​DonaldTrump,

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Реакція Зеленського на перемогу Трампа на виборах в США

До чого готуватись українцям після перемоги Трампа

В Україні відреагували на перемогу кандидата в президенти США Дональда Трампа на вибрах президента, який у своїй промові пообіцяв "зупинити війни". Про це повідомляє Politico.

Президент України Володимир Зеленський у середу нагадав у соціальних мережах про "чудову зустріч" з Трампом у вересні та відзначив його прихильність до підходу "мир через силу". Однак Зеленський додав: "Ми розраховуємо на подальшу двопартійну підтримку України в Сполучених Штатах".

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У матеріалі йдеться, що попри постійне наголошення української влади на двопартійній підтримці у США, перспектива перемоги Трампа створює значний тиск на Київ.

Зазначається, що з жовтня 2023 по квітень 2024 року Республіканська партія блокувала допомогу Україні, що вимусило Київ виснажити воєнний бюджет і втратити частину кваліфікованих військових. Настрій у Києві був похмурим, але рішучим.

Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, зазначив у Facebook, що тепер Україні доведеться пристосуватися до "світу Трампа".

"Я дуже скептично ставлюся до того, що війна закінчиться за 24 години, як він обіцяв. Але нудьгувати нам точно не доведеться", - наголосив він.

Непередбачуваність Трампа змушує українців вагатися щодо його потенційного другого терміну. Республіканець неодноразово заявляв про добрі стосунки з Путіним та критикував Зеленського, називаючи його "найбільшим продавцем в історії". Водночас Трамп також стверджував, що попереджав Путіна про можливість бомбардувань Москви з боку США у разі нападу на Україну.

Голова комітету у закордонних справах Верховної Ради Олександр Мережко дотримується поміркованого оптимізму, зазначаючи, що у разі президентства Трампа Києву необхідно буде переглянути свій підхід.

"Я не думаю, що його президентство буде поганим для України - можливо, важким, складним, але не обов'язково поганим. Трамп - прагматичний бізнесмен", який "мислить категоріями витрат і вигод", сказав Мережко в інтерв'ю POLITICO, маючи на увазі, що Україні потрібно буде докласти чимало зусиль, щоб переконати його продовжувати підтримувати Київ.

Вибори президента США - що важливо знати / Інфографіка Главред

Що таке Politico? Politico — американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія, охоплює теми політики й урядування в Сполучених Штатах Америки і на міжнародному рівні. Контент поширюється через телебачення, Інтернет, газету The Politico та радіо, пише Вікіпедія.

Вибори в США - хто переміг на виборах у США

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Брюсселі шириться думка, що перемога Дональда Трампа на виборах у США стане своєрідним "шоком" для ЄС, який стимулює об'єднання дій щодо підтримки України та змусить Європу взяти на себе більшу частку тягаря війни. Таку думку висловив засновник Brussels Freedom Hub Роланд Фроденштайн.

Американський політик Дональд Трамп, який оголосив про свою перемогу на президентських виборах, пообіцяв припинити всі війни. Цю заяву він зробив перед прихильниками у штабі в Палм-Біч, Флорида.

6 листопада The Hill повідомило, що Трамп, представник від Республіканської партії, здобув перемогу на виборах у США. За прогнозами CNBC, він незабаром має намір зателефонувати російському диктатору Путіну, а на початку 2025 року розпочати переговори про мир в Україні.

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