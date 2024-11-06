Трамп зателефонує Путіну, а в 2025 році розпочнуться переговори про мир - CNBC

Експерти вважають, що перша розмова Трампа, як переможця на виборах у США, з Путіним відбудеться за лічені години.

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Умови миру, які запропонує Трамп, можуть не влаштувати обидві сторони / Колаж: Главред, фото: Instagram, realdonaldtrump, скріншот

Коротко:

Трамп одразу після перемоги зателефонує Путіну

Вашингтон ініціюватиме переговори на початку 2025 року

В ймовірній угоді навряд чи буде включене повернення всіх територій України

Вранці 6 листопада The Hill повідомило, що представник від республіканської партії Дональд Трамп здобув перемогу на президентських виборах у США. Тепер він, ймовірно, одразу ж займеться питанням закінчення війни в Україні.

Як прогнозує CNBC, сьогодні ж Трамп планує зателефонувати кремлівському диктатору Путіну, а на початку 2025 року розпочати діалог про встановлення миру в Україні.

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Як заявив працівник Королівського інституту оборонних досліджень Тім Вілласі-Уїлсі, під час переговорів Україна навряд чи зможе укласти угоду, яка б передбачала повернення усіх тимчасово окупованих територій, в тому числі Криму на Донецької області.

Президентські вибори в США / Інфографіка: Главред

При цьому, не виключено, що жоден чиновник країни-агресора Росії не потрапить під міжнародний трибунал. Під великим питанням буде і майбутнє України в НАТО.

Що таке CNBC? CNBC - американський телевізійний канал, заснований NBC Universal Television Group — одним з підрозділів NBC Universal, який, у свою чергу, входить до корпорації Comcast. Основний контент — економічні новини, документальні фільми на бізнес-тематику та реаліті-шоу, пише Вікіпедія.

План Трампа щодо закінчення війни в Україні

Нагадаємо, Главред писав, що ще під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп заявляв, що розробив детальний план мирного завершення війни в Україні. Проте політик відмовлявся його розкривати до виборів.

Згодом стало відомо, що за словами помічників Дональда Трампа, він діятиме з "приголомшливою швидкістю", щоб завершити війни в Україні та на Близькому Сході. Так, війна в Україні може бути припинена шляхом створення автономних і демілітаризованих зон по обидва боки кордону, але без вступу України до НАТО.

Нещодавно також повідомлялося, що перемога Дональда Трампа на виборах може бути пов'язана з ризиком для країни-агресора РФ, адже його пропозиція щодо завершення війни в Україні навряд чи влаштує диктатора Володимира Путіна.

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