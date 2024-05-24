УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Чистоти немає": Лукашенку привиділася "нелегітимність" Зеленського

Олексій Тесля
24 травня 2024, 19:32
202
Білоруський диктатор раптом заговорив про "юридичну чистоту".
Лукашенко, Зеленський
Олександр Лукашенко зробив заяву про "нелегітимність" Володимира Зеленського / Колаж: Главред, Фото: ОП, скріншот

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко зробив заяву з приводу нібито "нелегітимності" президента України Володимира Зеленського.

Відповідаючи на запитання про легітимність українського лідера, Лукашенко фактично повторив мантру кремлівського диктатора Володимира Путіна про те, нібито Зеленський не є легітимним президентом. Його цитують білоруські пропагандисти.

"Юридичної чистоти тут немає і бути не може", - сказав Лукашенко.

відео дня

Водночас він прокоментував питання щодо нових військових навчань із застосування нестратегічної ядерної зброї.

Лукашенко каже, що в Білорусі нібито немає бажання ні на кого нападати, проте вона повинна вміти захищатися і користуватися засобами, що стоять на озброєнні.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко на Великдень "співав" про "возз'єднання" з українцями. Диктатор мріє зустрічати з Україною свята "на берегах Дніпра".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що НАТО може військами втрутитися у війну в Україні, якщо Білорусь вступить у війну на боці Росії. Таку "червону межу" встановили в Північноатлантичному альянсі, пише Repubblica.

Як повідомлялося раніше, Росія використовуватиме територію Білорусі для провокацій на кордонах України та країн ЄС. Тоді як у перекинутих сил ПВК "Вагнер" недостатньо потужностей, щоб спланувати організований наступ на якусь із країн-сусідок Білорусі.

Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом?

Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія.

Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи".

24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях".

Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський Олександр Лукашенко новини Білорусі
Реклама

Головне за день

"Вони будуть тиснути": у Зеленського назвали головну мету російського наступу

"Вони будуть тиснути": у Зеленського назвали головну мету російського наступу

20:40 Україна
Графіки відключення світла 25 травня: часу з електроенергією буде значно більше

Графіки відключення світла 25 травня: часу з електроенергією буде значно більше

19:53 Україна
"Чистоти немає": Лукашенку привиділася "нелегітимність" Зеленського

"Чистоти немає": Лукашенку привиділася "нелегітимність" Зеленського

19:32 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Росіяни рвуть на собі волосся: Максим Галкін повідомив радісну новину 88599

Росіяни рвуть на собі волосся: Максим Галкін повідомив радісну новину

Кілька штормів поспіль: Україну атакують нові магнітні бурі 10942

Кілька штормів поспіль: Україну атакують нові магнітні бурі

Шторм, грози і похолодання до +4: в Україні погіршиться погода – стала відома дата 9582

Шторм, грози і похолодання до +4: в Україні погіршиться погода – стала відома дата

Передає королівські обов'язки: Кейт Міддлтон ухвалила рішення - ім'я наступниці 9400

Передає королівські обов'язки: Кейт Міддлтон ухвалила рішення - ім'я наступниці

Останні новини

20:58

"Їх змусять відкрити другий фронт": майор ЗСУ сказав, чи є загроза наступу з Білорусі

20:45

Тільки одиниці впораються за 8 секунд: треба знайти ножиці на картинці

20:40

"Вони будуть тиснути": у Зеленського назвали головну мету російського наступу

20:08

"У розшуку", "знято" і "виключено": що означають статуси військовозобов'язаних у Резерв+

19:53

Графіки відключення світла 25 травня: часу з електроенергією буде значно більше

Формула Зеленського VS заморозка війни: як Україна і РФ відкрили фронт дипломатіїФормула Зеленського VS заморозка війни: як Україна і РФ відкрили фронт дипломатії
19:32

"Чистоти немає": Лукашенку привиділася "нелегітимність" Зеленського

19:28

Налетить потужний шторм: Україну заливатимуть грозові дощі з сильними вітрами

19:10

Два роки безупинного російського "ядерного карнавалу", що далі?Погляд

19:01

РФ стягує сили на кордон із Сумською та Чернігівською областями - Генштаб

Реклама
18:59

"Путін його боїться": Кулеба розкритикував заяви РФ про заморозку війни

18:34

Врожайність збільшиться на 30%: коли підгортати картоплю - важливі порадиВідео

18:30

Путін "наїхав" на Зеленського і заклянчив переговори: що пропонує диктатор

18:04

"Трамп прикидається, він не любить Путіна": експосол США здивував заявою

18:00

alyona alyona проігнорувала Jerry Heil на заході - що сталося

18:00

Генштаб ЗСУ зменшать на 60%: частину відішлють на фронт

18:00

Війна на Тайвані. Чи загрожує світу новий збройний конфлікт і чого чекати Україні

17:33

Потужний удар на півдні: ЗСУ відкинули росіян, названо "гарячий" напрямок

17:25

Модернізувавши морські дрони, СБУ знову на крок випередила росіян - експерт

17:10

Там працювали американські ракети: в WSJ розкрили деталі нічних вибухів в Криму

16:59

ЗСУ пошкодили дві "пташки" РФ на аеродромі "Кущевська": з'явилися свіжі знімки

Реклама
16:48

Що потрібно зробити 25 травня, щоб уберегти себе від біди: важливі прикмети дня

16:40

"Велике розчарування": спливла важка правда про Олега Винника

16:40

"Мирний план" без двох найважливіших пунктів: що пропонують КНРі Бразилія Києву

16:26

Росіян "покришили" на Харківщині: розгромлено елітну групу спецпідрозділу РФ

16:25

РФ кинула у наступ безліч військових: в Генштабі розповіли про бої на гарячих напрямках

15:53

Крістіна Орбакайте вирішила конкурувати зі своєю матір'ю

15:42

Головна точка удару та новий дедлайн: експерт розповів про плани РФ на фронті

15:41

"Друг Путіна" в Європі раптом ткнув носом Росію через війну в Україні

15:16

Як сказати українською "будь он неладен": яку помилку ми часто робимоВідео

15:14

Ворог отримав по зубах на Харківщині: ЗСУ перейшли в контрнаступ

14:58

Передає королівські обов'язки: Кейт Міддлтон ухвалила рішення - ім'я наступниці

14:57

"Є дві важливі новини для України": після чого ЗСУ зможуть виграти війну - сильний прогноз

14:48

Коли НАТО збиватиме ракети РФ над Україною: експерт назвав 2 умови

14:46

На Україну чекає подорожчання світла: у Кабміні анонсували зростання тарифів

14:36

"Тільки у фільмах жаху зніматися": злюча Доліна зганьбилася своєю публічною витівкоюВідео

14:24

HIMARS, Leopard 1 і багато іншого: Німеччина надасть Україні новий пакет допомоги

14:22

"Стіна" Порошенка стала символом вкрадених мільярдів на фортифікаціях, - розслідування до 10-річчя війни з росією

14:17

Росія через підсанкційного Альперіна та його друзів намагається заблокувати зерновий коридор - ЗМІ

14:10

"Нелегітимність" Зеленського: чому Росія відкрила новий інформаційний фронтПогляд

13:48

Путін вибухнув "умовою" завершення війни

Реклама
13:48

Віктор Павлік після зупинки серця вийшов на зв'язок із шанувальниками

13:46

Мультсеріал "Україна. Нескорені міста. Правдива історія" доступний жестовою мовою Київстар ТБ

13:32

За яких умов можна не з'явитися в ТЦК за повісткою: в Міноборони дали відповідь

13:08

Зібрався всидіти на двох стільцях: Орбан розкрив скандальні плани щодо НАТО

12:48

Чи зможе  Україна бити західною зброєю по цілях в РФ?Погляд

12:46

Після 28 років шлюбу: Ольга Сумська спіймала чоловіка в ліжку з відомою актрисою

12:37

Це захистить Харків: в Повітряних силах сказали, що допоможе відбивати атаки РФВідео

12:24

Наталю Фріске не пустять на похорон сестри через війну

12:21

Шторм, грози і похолодання до +4: в Україні погіршиться погода – стала відома дата

11:58

"Люди це розуміють": відомий український артист розкрив сутність Пугачової та Галкіна

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Лайфхаки и хитрости
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження подругиЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження сина
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти