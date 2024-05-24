"Чистоти немає": Лукашенку привиділася "нелегітимність" Зеленського

Білоруський диктатор раптом заговорив про "юридичну чистоту".

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Олександр Лукашенко зробив заяву про "нелегітимність" Володимира Зеленського / Колаж: Главред, Фото: ОП, скріншот

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко зробив заяву з приводу нібито "нелегітимності" президента України Володимира Зеленського.

Відповідаючи на запитання про легітимність українського лідера, Лукашенко фактично повторив мантру кремлівського диктатора Володимира Путіна про те, нібито Зеленський не є легітимним президентом. Його цитують білоруські пропагандисти.

"Юридичної чистоти тут немає і бути не може", - сказав Лукашенко. відео дня

Водночас він прокоментував питання щодо нових військових навчань із застосування нестратегічної ядерної зброї.

Лукашенко каже, що в Білорусі нібито немає бажання ні на кого нападати, проте вона повинна вміти захищатися і користуватися засобами, що стоять на озброєнні.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко на Великдень "співав" про "возз'єднання" з українцями. Диктатор мріє зустрічати з Україною свята "на берегах Дніпра".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що НАТО може військами втрутитися у війну в Україні, якщо Білорусь вступить у війну на боці Росії. Таку "червону межу" встановили в Північноатлантичному альянсі, пише Repubblica.

Як повідомлялося раніше, Росія використовуватиме територію Білорусі для провокацій на кордонах України та країн ЄС. Тоді як у перекинутих сил ПВК "Вагнер" недостатньо потужностей, щоб спланувати організований наступ на якусь із країн-сусідок Білорусі.

Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом? Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія. Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи". 24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях". Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

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