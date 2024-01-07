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"Чорний лебідь" може прилетіти в будь-який момент": Жданов спрогнозував події в РФ

Анна Ярославська
7 січня 2024, 02:10
Певні процеси вже наростають в Росії, і влада не знає, що з ними робити.
Олег Жданов, Володимир Путін
Всередині РФ йде процес економічного розпаду, сказав Олег Жданов/ Главред, скрін

Провали на фронті погіршуватимуть соціальну ситуацію та настрої в країні-агресорі РФ. В результаті це може привести до важкопрогнозованих наслідків. Про це в інтерв'ю Главреду сказав військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

За його словами, всередині РФ йде процес економічного розпаду, і там все рухається до обвалу економіки, який потягне за собою обвал рубля, фінансової системи і, відповідно, всієї системи влади.

"Вже зараз, я думаю, ми будемо спостерігати італійський страйк повсюдно, тобто народ почне саботувати рішення влади, і вони не будуть виконуватися. А армія - дзеркало держави. Фронт не може існувати без основного народонаселення. Тут зв'язок стовідсотковий і двосторонній. І один процес впливатиме на інший: якщо на фронті будуть поразки і провали, це буде погіршувати соціальну ситуацію та настрої в Російській Федерації, і родичі мобілізованих та добровольців вимагатимуть повернути їх додому", - сказав експерт.

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За словами Жаднова, цей рух вже наростає в Росії, і влада не знає, що з ним робити.

"Їх бояться навіть побити і занурити в автозаки, тому що завтра приїдуть хлопці з автоматами з України і будуть розбиратися, хто бив їхніх мам, сестер або дружин. З іншого боку, коли в Росії так погано з цінами, продуктами харчування і рівнем життя, почалися невиплати зарплати, можете уявити настрої російських солдатів на фронті, коли рідні їм телефонують і розповідають, що у них ні тепла, нічого немає, влада оборзіла. Виходить, вони там воюють, а їхні родичі тут нічого не можуть купити, тому що гроші не платять. Хіба після таких розповідей дружин у чоловіків буде настрій йти в атаку? Вони подумають, що, може, варто взяти кілька гранат, автомат і поїхати розібратися", - зазначив Жданов.

Військовий експерт також додав, що процвітає дезертирство серед російських військових. Лише по Луганському гарнізону 800 осіб офіційно в розшуку як дезертири, і це лише офіційні дані.

"Я думаю, що це буде "чорний лебідь", який може прилетіти в будь-який момент. І обвал може статися в будь-який момент", - сказав Жданов.

Однак він додав, що передбачити, з якого боку прилетить "чорний лебідь", на сьогоднішній день неможливо.

Довідка. Чорний лебідь - теорія, що розглядає важкопрогнозовані та рідкісні події, які мають значні наслідки; отримала свою назву за однойменною книгою Нассіма Талеба.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Як повідомляв Главред, журналіст і публіцист Віталій Портников вважає, що війна Росії проти України зараз не послаблює, а навпаки цементує Кремль. Тому в найближчій перспективі немає об'єктивних підстав для того, щоб путінський режим зазнав краху, а Росія – розпалася. Натомітсть є серйозні причини вважати, що РФ не залишить Україну в спокої, до того ж варто турбуватися про свою безпеку також й іншим країнам пострадянського простору.

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що в Європі та США досі бояться розпаду країни-агресора Росії. Але західні політики повинні дивитися на цю ситуацію з іншого боку і розуміти, що цей процес неминучий. За його словами, потрібно думати не про те, як зберегти Росію, а про те, як зберегти контроль над неминучим розпадом Росії.

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новини Росії війна в Україні Олег Жданов війна Росії та України
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