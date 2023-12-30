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Чехія не служитиме пропаганді: чеський уряд відмовився від участі в Радбезі ООН

Руслана Заклінська
30 грудня 2023, 23:31
Росія звинуватила Чехію у наданні Україні боєприпасів, якими нібито вдарили по російському Бергороду.
Чехія не служитиме пропаганді: чеський уряд відмовився від участі в Радбезі ООН
РФ звинуватила Чехію у наданні Україні боєприпасів, якими вдарили по Бергороду / Колаж: Главред, фото: Telegram, European Union

Росія обвинувачує Чехію в постачанні Україні боєприпасів, які, за її твердженням, були використані при ударі по Белгороду. Однак Чехія відмовилася взяти участь в екстреному засіданні Ради безпеки ООН, яке скликав представник Росії Дмитро Полянський через вибухи у російському місті. Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у мережі Х.

"Ми відмовляємося, щоб нас куди-небудь викликала Росія. Чехія не служитиме отруєній брехнею пропаганді агресора. Коли Росія захоче обговорити виведення своїх окупаційних військ на Радбезі, ми з радістю прийдемо", – написав він.

Російський представник у ООН вимагає екстреної зустрічі Радбезу і звинувачує Україну у "вбивстві мирних жителів". Також Полянський вимагає присутності чеського посла на зустрічі, запланованій на 16:00 за нью-йоркським часом (23:00 за Києвом).

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Полянський звинувачує Чехію у наданні Україні боєприпасів, якими начебто було завдано удару по російському місту. Однак Чеська Республіка відмовилася брати участь у засіданні, доки Росія не буде готова обговорити виведення своїх військ.

"Бавовна" в Белгороді

Нагадаємо, у ніч на 30 грудня у російському Бєлгороді сталися вибухи, про які повідомили місцеві телеграм-канали. Свідки говорять про вибухи, які були чутні не лише в місті, а й у його околицях. Губернатор регіону, В'ячеслав Гладков, заявив про одну загиблу і постраждалу особу, додавши, що в регіоні діє система протиповітряної оборони.

Також вибухи в Белгороді пролунали вдень 30 грудня. Сили безпеки та оборони нанесли ракетний удар по військових об'єктах Росії у Бєлгороді. За даними джерел у спецслужбах, це реакція на обстріли мирних міст Дніпра, Харкова, Одеси та на вбивство цивільного населення.

Як повідомляв Главред, командувач "Української добровольчої армії" та колишній глава "Правого сектора" Дмитро Ярош підтримав удари по російським військовим в Бєлгороді. Проте він зауважив, що емоції не повинні впливати на військові дії, оскільки Україні не вистачає ресурсів для "безконтрольної ненависті".

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Чехія Радбез ООН Бєлгород війна Росії та України ракетний удар
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